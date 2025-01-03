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Зима Ждем холодов? Синоптики рассказали, чем удивит погода в Центральной России в первые недели января

Ждем холодов? Синоптики рассказали, чем удивит погода в Центральной России в первые недели января

В Ярославле грядут минусовые температуры

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3 комментария

Синоптики сообщили, что в Ярославской области похолодает в ближайшие дни

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В Центральной России грядут похолодания. Об этом сообщили эксперты центра «Фобос». По данным специалистов, после аномального потепления в Ярославскую область придут минусовые температуры.

— Накануне оттепели достигли своего пика: в Москве, Ярославле, Владимире столбики термометров в середине дня поднимались до отметки +4°! Но за тёплыми фронтами следуют холодные, и уже сегодня вихрь своим центром перевалит за Урал. Таким образом, европейская часть страны окажется в его холодной тыловой части, и сюда устремится воздух из Скандинавии, — рассказали в «Фобосе».

При этом, по словам специалистов, скандинавский климат теплее российского, так что трескучих морозов ждать не стоит. Однако температура, все же, постепенно будет понижаться. Также стоит ждать осадков.

— В Москве температура будет понижаться постепенно: сегодня и завтра −1…−2°, затем до понедельника −3…−5°, возможны снегопады. Ко вторнику потеплеет до +2°, к снегу станет примешиваться дождь, — пояснили в «Фобосе».

Погода по дням

В «Гидрометцентре России» по прогнозам в ночь на 4 января температура в Ярославской области понизится до -10°, будет облачно без осадков. Днем -7°, облачно, временами небольшой снег.

Ночью 5 января -9°, облачно, небольшие осадки сохранятся. Днем -5°, периодически будет идти снег.

В ночь на понедельник, 6 января, похолодает до -7°, облачно, небольшой снег. Днем осадки прекратятся, температура будет держаться на отметке в -5°.

А вот в ночь на 7 января -9°. Днем потеплеет до -3°, облачно, будет валить снег.

В середине недели, ночью 8 января -3°, облачно, временами осадки. Днем температура повысится до плюсовой, 2°. Снегопада не ждут.

В ночь на четверг, 9 января прогнозируют 0° и снег с дождем, днем 2°. Смешанные осадки сохранятся.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 76.RU рассказывал, какая погода будет на январских праздниках в Центральной России.

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Комментарии
3
Гость
17 минут
Сегодня плюс четыре – дождь идет, А завтра минус пять и гололед. Давление скачет, в ушах «волки воют», Суставы ломит, старый вывих ноет. Бывает так - совсем нет ночью сна. Одно спасение - весна!
Гость
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