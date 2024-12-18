День зимнего солнцестояния — 2024: как загадывать желания, чтобы они сбылись

Потерпите немного — скоро день начнет увеличиваться Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Просыпаешься на работу — темно, идешь вечером домой — снова ночь. Но скоро всё изменится. За полторы недели до Нового года нас ждет день зимнего солнцестояния. После этого продолжительность светового дня будет то и дело увеличиваться, а наше настроение — улучшаться. Приписывают этому дню и другие свойства. Давайте узнаем, какие именно и какие приметы существуют на день зимнего солнцестояния.

Что такое день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния — начало зимы с астрономической точки зрения. Вдобавок это самый короткий световой день на Северном полушарии, он продлится всего 7 часов. Происходит это из-за положения Земли по отношению к Солнцу: Северное полушарие в этот момент находится максимально далеко от звезды.

Таким образом, 21 декабря нас ждет самый короткий в этом году световой день, а вот сразу после него света будет становиться всё больше и больше. Продлится астрономическая зима до 20 марта 2025 года — дня весеннего равноденствия, когда день сравняется с ночью по продолжительности.

Что интересно, еще при Юлии Цезаре день зимнего солнцестояния начали отмечать как отдельный праздник. После эта традиция пришла на Русь, где его считали днем рождения бога солнца Коляды, который сможет уберечь светило от кражи.

Как провести день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния рекомендуется избавиться от всего лишнего — и в доме, и в голове. Поэтому старую одежду, которую давно не носите, без лишних сожалений отдавайте нуждающимся. Считается, что таким образом можно привлечь благополучие. Ведь, согласно поверьям, по улицам в образе нищего до сих пор бродит святой Николай, и самых щедрых и милосердных людей он отблагодарит так, что мало не покажется.

«Расхламляя» голову, не забудьте простить всех людей, что принесли вам обиду, а с теми, с кем вас больше ничего не связывает, мысленно попрощайтесь. Напишите на листе бумаги все плохие мысли и события, что произошли с вами за год, и сожгите лист.

Завершить процедуру очищения можно с помощью воды. Примите ванну с маслами и травами или сходите в баню. Вода поможет очиститься и избавиться от негативных мыслей.

А еще в этот день ни в коем случае нельзя ругаться, спорить и вспоминать старые обиды — они могут перерасти в крупные ссоры и непоправимый разрыв связей.

Несмотря на то что в празднике много мистики, в этот день воду лучше использовать только для очищения, но не для гаданий Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Вечер лучше всего провести в окружении семьи. Приготовьте пирог, торт или любые другие угощения в форме солнца. Зажгите свечи, чтобы отпугнуть тьму, и воздержитесь от алкоголя, чтобы ее, наоборот, не привлечь. Вместо злоупотребления крепкими и не очень напитками лучше загадайте желание. Запишите его на бумаге и сожгите с помощью свечи, которая весь вечер стояла на столе. Считается, что после таких нехитрых манипуляций желание обязательно сбудется.

Еще один способ загадать желание — посадить цветок. Сажая семечко в землю, важно проговаривать про себя сокровенные мысли. Если ко дню весеннего равноденствия зернышко проклюнется и даст росток — желание обязательно сбудется.

Приметы на день зимнего солнцестояния

Снегопад в день зимнего солнцестояния — предвестник снежной зимы;

вьюга 21 декабря — летом стоит ждать много дождливых дней;

иней на деревьях — к богатому урожаю в следующем году;

пасмурный день предсказывает раннее наступление весны, а ясный, наоборот, — позднее;

праздник с безветренной и ясной погодой также говорит о том, что такая погода будет длиться вплоть до святок.