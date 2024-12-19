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Зима «Мокрый снег, дождь»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды

«Мокрый снег, дождь»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды

Ненастье наступит в ближайшие часы

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1 комментарий

В Ярославской области изменится погода

Источник:

В Ярославской области в ближайшие часы резко изменится погода. Предупреждение об этом выпустило Министерство региональной безопасности. В 18:00 19 декабря прогнозируют сильный снегопад. Осадки, переходящие в мокрый снег и дождь, продлятся сутки, до вечера 20 декабря.

—  В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, днем возможен сход снега с крыш местами по Ярославской области и Ярославлю. Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогами. Для перехода проезжей части используйте только наземные или подземные пешеходные переходы. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщении Министерства.

В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» уже сообщили, что энергетики подготовились к непогоде. Контролировать ситуацию в случае возможных последствий непогоды будут 62 бригады, 244 специалиста и 89 единиц спецтехники.

— Также в распоряжении филиала находятся 79 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 3,5 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона, — рассказали в компании.

Сообщить о нарушении электроснабжения можно на сайте компании или в приложении «Есть свет!».

Ранее в центре «Фобос» сообщали, что к выходным в регионе потеплеет и зарядят ледяные дожди.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Зимняя оттепель! Кошмар!!! Впервые на планете!!!! Все умрут....
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