Готовимся к пробкам: ярославцев предупредили о внеплановом ремонте центральной улицы города

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В ближайшие дни на Первомайской начнут менять асфальт

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На Первомайской улице будут менять асфальт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Первомайской улице будут менять асфальт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Первомайской улице будут менять асфальт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 4 по 6 июня будут ремонтировать участок Первомайской улицы в районе Торгового переулка, площади Волкова, подъезда к Красной площади. Об этом 3 июня на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства предупредил директор муниципального «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Станислав Трубачев.

«Прошу отнестись с пониманием», — прокомментировал он.

Трубачев уточнил, что необходимость замены верхнего слоя асфальта на дороге возникла после неудачного ремонта трещин на проезжей части Первомайской улицы в середине мая. Их так обильно залили битумной эмульсией, что она растеклась по дороге и расплавилась на жаре. В итоге колеса машин прилипали к проезжей части и ещё больше развозили битум по улице, а вместе с ним с дороги выдирались куски асфальта.

«Скажем так, была одна проблема, появилась другая. Но мы все устраним», — отметил Станислав Трубачев.

Было решено отфрезеровать поврежденный участок и уложить на нем новый асфальт.

Напомним, водители жаловались на липкую Первомайскую улицу в мае. В мэрии указали подрядчику, чтобы впредь подобного не допускал.

Саму улицу Первомайскую капитально ремонтировали в 2022 году. Тогда её полностью перекрывали для движения, чтобы уложить новый асфальт, тротуары, создать выделенную полосу для транспорта.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт дороги
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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Нужно перекрыть как в день города на постоянной основе.
Гость
4 минуты
Трещины после неудачного ремонта, а у нас и Губернатор и Мэр тоже неудачно пришли к нам в Ярославль, развалили, распродали, скоро сбегут. Но только сбегут удачно.
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Гость
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