Готовимся к пробкам: ярославцев предупредили о внеплановом ремонте центральной улицы города

В Ярославле с 4 по 6 июня будут ремонтировать участок Первомайской улицы в районе Торгового переулка, площади Волкова, подъезда к Красной площади. Об этом 3 июня на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства предупредил директор муниципального «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Станислав Трубачев.
«Прошу отнестись с пониманием», — прокомментировал он.
Трубачев уточнил, что необходимость замены верхнего слоя асфальта на дороге возникла после неудачного ремонта трещин на проезжей части Первомайской улицы в середине мая. Их так обильно залили битумной эмульсией, что она растеклась по дороге и расплавилась на жаре. В итоге колеса машин прилипали к проезжей части и ещё больше развозили битум по улице, а вместе с ним с дороги выдирались куски асфальта.
«Скажем так, была одна проблема, появилась другая. Но мы все устраним», — отметил Станислав Трубачев.
Было решено отфрезеровать поврежденный участок и уложить на нем новый асфальт.
Напомним, водители жаловались на липкую Первомайскую улицу в мае. В мэрии указали подрядчику, чтобы впредь подобного не допускал.
Саму улицу Первомайскую капитально ремонтировали в 2022 году. Тогда её полностью перекрывали для движения, чтобы уложить новый асфальт, тротуары, создать выделенную полосу для транспорта.