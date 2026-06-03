Готовимся к пробкам: ярославцев предупредили о внеплановом ремонте центральной улицы города

На Первомайской улице будут менять асфальт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 4 по 6 июня будут ремонтировать участок Первомайской улицы в районе Торгового переулка, площади Волкова, подъезда к Красной площади. Об этом 3 июня на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства предупредил директор муниципального «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Станислав Трубачев.

«Прошу отнестись с пониманием», — прокомментировал он.

Трубачев уточнил, что необходимость замены верхнего слоя асфальта на дороге возникла после неудачного ремонта трещин на проезжей части Первомайской улицы в середине мая. Их так обильно залили битумной эмульсией, что она растеклась по дороге и расплавилась на жаре. В итоге колеса машин прилипали к проезжей части и ещё больше развозили битум по улице, а вместе с ним с дороги выдирались куски асфальта.

«Скажем так, была одна проблема, появилась другая. Но мы все устраним», — отметил Станислав Трубачев.

Было решено отфрезеровать поврежденный участок и уложить на нем новый асфальт.

Напомним, водители жаловались на липкую Первомайскую улицу в мае. В мэрии указали подрядчику, чтобы впредь подобного не допускал.