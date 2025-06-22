Дорога на юг по М4-Дон стала «золотой». Сколько придется заплатить туристам

Трасса М-4 тянется от столицы на юг Источник: Роман Марьяненко \ E1.RU











Блогер «Зоркий» проехал по М4-Дон на море (туда и обратно). По его признанию в блоге на «Дзене», глаза округлились, когда он посчитал, во сколько обошлась дорога. Тарифы в 2025 году выросли — факт. Есть, с чем сравнивать: в прошлом году на канале тоже была статья на эту тему. А давайте посчитаем. Считать также будем бензин. Портал 93.RU публикует все расценки, если вы собрались приехать на отдых в Краснодарский край.

Тарифы выросли

Прошел год, тарифы выросли. С февраля 2025 года туристам придется заплатить гораздо больше за проезд по М-4 «Дон». Интернет помнит всё, и вот перед нами две таблицы одинаковой формы, но с разными ценами.

Сравнение цен в 2024 и 2025 годах Источник: Зоркий / Dzen.ru

Итог по всему маршруту подведём чуть дальше. Особенно заметна разница тарифов в 2024 и 2025 году на примере самого дорогого участка в Павловске (с 633 по 741 километры). Но еще интереснее посмотреть, сколько стоил проезд по участку в 2020 году: 220 рублей днем, 200 рублей ночью.

А такие расценки были в 2020 году Источник: Зоркий / Dzen.ru











Да, было время, когда ночью ехать выходило дешевле. Сейчас самое выгодное время для поездки: с понедельника по четверг включительно. Если есть желание сэкономить, можно подстроить поездку под определенные дни.

Новый платный участок

Но и это еще не всё… Дополнительные расходы с апреля 2025 года для отдыхающих в Анапе, на Таманском и Крымском полуострове возникли в связи с открытием трассы А-289.

Удобство в том, что трасса скоростная, новая, современная, в обход городов и сложных участков, где раньше сильно терялось время. Она следует от Краснодара на Таманский полуостров, а там и до моста недалеко. По качеству А-289 не уступает М-4, и, по сути, «перетекает» в нее в районе Краснодара.

Оранжевым цветом выделена новая дорога Источник: ГК «Автодор»











Чтобы проехать участок полностью, нужно отдать еще 750 рублей. Это новый плюс к курортным расходам.

Сэкономить

Можно сэкономить, объезжая платники по альтернативным участкам. Но не всегда в этом есть резон. Где точно стоит ехать по бесплатному участку — Павловск (Воронежская область). Бесплатная трасса там отличного качества, а экономия сразу 530-600 рублей для легковых автомобилей. Сворачивать нужно до Павловска, там будет указатель.

Внимательнее следите за указателями Источник: Зоркий / Dzen.ru











Горький опыт настиг нас при попытке объехать платный участок на подъезде к ночлегу в Галкино (Воронежская область). Поздно вечером нам потребовался магазин, чтобы элементарно поужинать. Съехали с М-4, зарулили в «Пятёрочку», а потом до платника тащились 40 км/час по какому-то поселку на бесплатной трассе. Экономишь деньги = теряешь время. И это тоже факт.

Сравним, что вышло

2025 год

Дорога на море, маршрут: Рыбинск — Москва — Воронеж — Анапа.

Потрачено на платники: 5250 рублей (миновали участки за 150 и 600 рублей), сюда не вошла трасса А-289 (750 рублей), потому что она ещё не стала платной;

Потрачено на бензин: 14 452 рубля (заправились пять раз).

Дорога с моря, маршрут: Анапа — Темрюк — Керчь — Воронеж — Москва — Рыбинск.

Потрачено на платники: 6150 рублей (миновали участок за 600 рублей, в сумму уже вошла трасса А-289);

Потрачено на бензин: 14 926 рублей.

Итого за бензин вышло 29 378 рублей, за платные трассы — 11 400 рублей в обе стороны (если дополнительно ехать по новой А-289 — 13 500 рублей). Получается, всего вышло 40 778 только на дорогу.

Здесь можно сравнить цены за два года Источник: Зоркий / Dzen.ru











2024 год

В прошлом году маршрут был немного другим (поездка в Крым) и не было платника на А-289.

Потрачено на платники туда: 3270 рублей (11 платных участков);

Обратно: 4440 рублей (15 платных).

Итого за платные дороги: 7710 рублей.

Бензин туда обошелся в 12 556 рублей (5 заправок), обратно — 11 376 рублей (тоже пять баков). Итого за топливо: 23 932 рубля.

Получается, что в 2024 году за всю дорогу мы отдали 31 642 рубля. Расходы выросли, это очевидно, и их стоит закладывать в бюджет, если едете на своей машине.

Качество дорог

На М-4 «Дон» по-прежнему оплату берут на пунктах взимания платы. Кое-где в кабинках еще сидят операторы, на некоторых пунктах оплачиваешь автоматически через терминал.

Иногда на трассе собираются большие пробки из-за ремонтов Источник: Зоркий / Dzen.ru











Удивляюсь, почему на М-4 до сих пор не ввели безбарьерную систему взимания платы «Свободный поток», как на новой А-289. Там номер въезжающего автомобиля фиксируют специальные рамки с датчиками.

На М-4 «Дон» до сих пор случаются пробки, и длинные вереницы машин выстраиваются в стремлении побыстрее проехать. Нам повезло, что эта пробка оказалась не на нашей полосе. Случаются и ремонты, из-за чего замедляется движение.