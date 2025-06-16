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Дороги и транспорт В Ярославле постоят новый железнодорожный переезд: где именно

В Ярославле постоят новый железнодорожный переезд: где именно

Об этом сообщили в мэрии

5 038
15 комментариев
В Ярославле появится новый железнодорожный переезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле появится новый железнодорожный переезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появится новый железнодорожный переезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новый железнодорожный переезд. Он появится на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе города. Средства на проект планировки участка под объект мэрия Ярославля собирается выделить в 2026 году.

«Расходы на разработку документации по проекту планировки территории для автомобильной дороги улицы Бурмакинская и переезда через железнодорожные пути от улицы Чернопрудная до Суздальского шоссе — 5,5 миллиона рублей», — говорится в проекте изменений в бюджет, который мэрия внесла на рассмотрение муниципалитета.

Напомним, о том, что в Ярославле планируется продление дороги по улице Чернопрудной, стало известно в марте 2025 года. Тогда вышло постановление мэрии о подготовке проектов планировки и межевания территории под новый отрезок проезжей части.

Схема размещения новой дороги на улице Чернопрудной | Источник: мэрия ЯрославляСхема размещения новой дороги на улице Чернопрудной | Источник: мэрия Ярославля

Схема размещения новой дороги на улице Чернопрудной

Источник:

мэрия Ярославля

Предполагается, что общая протяженность нового участка дороги составит 1,4 километра. Судя по схеме, проезжая часть пройдет через несколько кварталов и будет пересекаться с улицами Бурмакинской, Пожарского и Кутузова.

Кстати, в ближайшие годы в Ярославле собираются построить шесть новых дорог.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Железнодорожный переезд Дорожное строительство
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Комментарии
15
Гость
19 часов
Евраев и Молчанов, пошли вон из Ярославля! Голосуем, кто За Товарищи, кто Против, кто Воздержался? Принято Единогласно!!! 🤡🤡🤡
Гость
17 часов
Что бы еще пообещать. Пока не выгнали!
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