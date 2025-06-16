В Ярославле постоят новый железнодорожный переезд: где именно

В Ярославле появится новый железнодорожный переезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле построят новый железнодорожный переезд. Он появится на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе города. Средства на проект планировки участка под объект мэрия Ярославля собирается выделить в 2026 году.

«Расходы на разработку документации по проекту планировки территории для автомобильной дороги улицы Бурмакинская и переезда через железнодорожные пути от улицы Чернопрудная до Суздальского шоссе — 5,5 миллиона рублей», — говорится в проекте изменений в бюджет, который мэрия внесла на рассмотрение муниципалитета.

Напомним, о том, что в Ярославле планируется продление дороги по улице Чернопрудной, стало известно в марте 2025 года. Тогда вышло постановление мэрии о подготовке проектов планировки и межевания территории под новый отрезок проезжей части.

Схема размещения новой дороги на улице Чернопрудной Источник: мэрия Ярославля











Предполагается, что общая протяженность нового участка дороги составит 1,4 километра. Судя по схеме, проезжая часть пройдет через несколько кварталов и будет пересекаться с улицами Бурмакинской, Пожарского и Кутузова.