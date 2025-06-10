«Не работает оплата проездными»: в Ярославле случился сбой в работе общественного транспорта

Сбой при оплате проездными в общественном транспорте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы пожаловались на проблемы при оплате проезда проездными в общественном транспорте. Сбой был замечен 10 июня на нескольких автобусных маршрутах.

«Уже год я пользуюсь студенческим проездным, периодически случалась такая проблема, что не оплачивается проезд, сколько не прикладывай, хотя он оплачен. Думала, что у меня одной такая проблема. Но сегодня целый день на автобусах № 56, 53, 1 не работает оплата проездными. Школьники, студенты, люди с проездными не могли оплатить проезд. Но почему-то картой всё отлично оплачивается», — написала жительница Ярославля в паблике «Жесть Ярославль».

Студентка обеспокоена, что при ее доходе с повышенной стипендией в 3900 рублей и стоимости проездного в 650 рублей, дополнительные траты на оплату с банковской карты становятся ощутимыми.

«Извините, но очень часто я езжу с тремя–четырьмя пересадками в университет в одну сторону! Тут даже стипендии не хватит. А как же дети, у которых есть школьные проездные и нет карт? Что им делать при проверке контролеров, которым всё равно — работают валидаторы и проездные или нет?» — отметила ярославна в посте.

Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области корреспонденту 76.RU, 10 июня произошел сбой в работе валидаторов.

«10 июня выявлена некорректная работа оборудования в транспортных средствах на нескольких городских маршрутах Ярославля при оплате проезда посредством проездных билетов. Специалистами ГБУ ЯО „Яроблтранском“ оперативно подготовлено обновление для оборудования и сообщено перевозчикам о необходимости его перезагрузки. В течение дня проблема оплаты при помощи проездных билетов будет устранена», — уточнили 76.RU в пресс-службе Минтранса.