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Дороги и транспорт «Не работает оплата проездными»: в Ярославле случился сбой в работе общественного транспорта

«Не работает оплата проездными»: в Ярославле случился сбой в работе общественного транспорта

В Минтрансе прокомментировали ситуацию

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15 комментариев
Сбой при оплате проездными в общественном транспорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСбой при оплате проездными в общественном транспорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сбой при оплате проездными в общественном транспорте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на проблемы при оплате проезда проездными в общественном транспорте. Сбой был замечен 10 июня на нескольких автобусных маршрутах.

«Уже год я пользуюсь студенческим проездным, периодически случалась такая проблема, что не оплачивается проезд, сколько не прикладывай, хотя он оплачен. Думала, что у меня одной такая проблема. Но сегодня целый день на автобусах № 56, 53, 1 не работает оплата проездными. Школьники, студенты, люди с проездными не могли оплатить проезд. Но почему-то картой всё отлично оплачивается», — написала жительница Ярославля в паблике «Жесть Ярославль».

Студентка обеспокоена, что при ее доходе с повышенной стипендией в 3900 рублей и стоимости проездного в 650 рублей, дополнительные траты на оплату с банковской карты становятся ощутимыми.

«Извините, но очень часто я езжу с тремя–четырьмя пересадками в университет в одну сторону! Тут даже стипендии не хватит. А как же дети, у которых есть школьные проездные и нет карт? Что им делать при проверке контролеров, которым всё равно — работают валидаторы и проездные или нет?» — отметила ярославна в посте.

Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области корреспонденту 76.RU, 10 июня произошел сбой в работе валидаторов.

«10 июня выявлена некорректная работа оборудования в транспортных средствах на нескольких городских маршрутах Ярославля при оплате проезда посредством проездных билетов. Специалистами ГБУ ЯО „Яроблтранском“ оперативно подготовлено обновление для оборудования и сообщено перевозчикам о необходимости его перезагрузки. В течение дня проблема оплаты при помощи проездных билетов будет устранена», — уточнили 76.RU в пресс-службе Минтранса.

Ранее мы рассказывали, как можно оплачивать проезд в ярославском транспорте.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Проездной Сбой в работе Валидаторы Проезд в автобусе Общественный транспорт
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Комментарии
15
Гость
11 часов
Если есть проездной и не проходит оплата - это проблема транспортной компании, проездной вы оплатили с такого по такое то число, деньги вперед.
Гость
11 часов
Молодцы, тестируют сразу на проде 👍
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