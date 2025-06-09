В Ярославле пришвартовалась 46-метровая суперъяхта. Рассматриваем роскошную лодку

У берегов Ярославля заметили необычную яхту Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На днях жители Ярославля заметили на Волге необычную яхту. Роскошное судно остановилось вблизи Тверицкой набережной 5 июня. Многие стали фотографировать роскошную лодку.

Мы связались с транспортным экспертом, автором канала парусных энтузиастов Sailing Fethiye Александром Капковым, чтобы узнать информацию о судне. По его словам, в столицу Золотого кольца России заглянула моторная суперъяхта Marlin.

«Ее длина 46,7 метра. Построена в Нидерландах компанией Heesen Yachts в 2010 году. Работает на двух дизельных двигателях MTU. <…> Она может разместить до 10 гостей в пяти каютах с 10 членами экипажа. Лодка, идентичная по параметрам этой, сегодня может стоить от 25 до 30 миллионов долларов», — сообщил 76.RU Александр Капков.

По словам транспортного эксперта, максимальная скорость яхты составляет 15,5 узла, а максимальная дальность плавания — 4000,0 морских миль при движении на крейсерской скорости. Marlin работает на двух дизельных двигателях MTU. Двигатели MTU — это дизельные и газопоршневые двигатели немецкого производства.

Как отметил Александр, Marlin ходит под флагом Российской Федерации и активно используется в российских внутренних водах.

«Была замечена в Архангельске в этом году и Волгодонске в 2022 году. Сейчас идет из Казани в Питер», — добавил Александр Капков.