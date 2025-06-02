В Ярославле отменили бесплатный автобус до популярного ТЦ

В Ярославле отменили автобус до «Глобуса» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле перестанет курсировать бесплатный автобус до гипермаркета «Глобус». Об этом сообщили в соцсетях магазина.

«Дорогие друзья! Информируем вас о том, что с 9 июня 2025 года бесплатный автобус, выполняющий рейс до гипермаркета „Глобус“, прекращает свою работу. Мы благодарим вас за понимание и поддержку, а также за то, что вы пользовались нашим сервисом. Для посещения нашего гипермаркета вы можете воспользоваться общественным транспортом», — написали на сайте и на страницах в соцсетях гипермаркета.

Согласно информации Минтранса, бесплатный автобус курсировал в Ярославле от площади Волкова до остановки «ТЦ „Глобус“» и делал остановку на Октябрьской площади. При этом посадка в автобус от самого гипермаркета возможна только при предъявлении кассового чека «Глобус» с датой, соответствующей дате посадки.

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