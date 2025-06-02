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В Ярославле отменили бесплатный автобус до популярного ТЦ

Что об этом известно

1 734
15 комментариев
В Ярославле отменили автобус до «Глобуса» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отменили автобус до «Глобуса» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отменили автобус до «Глобуса»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перестанет курсировать бесплатный автобус до гипермаркета «Глобус». Об этом сообщили в соцсетях магазина.

«Дорогие друзья! Информируем вас о том, что с 9 июня 2025 года бесплатный автобус, выполняющий рейс до гипермаркета „Глобус“, прекращает свою работу. Мы благодарим вас за понимание и поддержку, а также за то, что вы пользовались нашим сервисом. Для посещения нашего гипермаркета вы можете воспользоваться общественным транспортом», — написали на сайте и на страницах в соцсетях гипермаркета.

Согласно информации Минтранса, бесплатный автобус курсировал в Ярославле от площади Волкова до остановки «ТЦ „Глобус“» и делал остановку на Октябрьской площади. При этом посадка в автобус от самого гипермаркета возможна только при предъявлении кассового чека «Глобус» с датой, соответствующей дате посадки.

Вы ездили на бесплатном автобусе до «Глобуса»?

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Ранее ярославцы пожаловались на духоту в автобусах. Власти пояснили, что транспорт оборудован системами кондиционирования, призванными поддерживать комфортную температуру внутри салона. Однако на практике некоторые пассажиры всё же открывают форточки, что приводит к проблемам с перегревом в салоне.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автобус Глобус
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Комментарии
15
Гость
7 часов
Когда заработает мобильный интернет?
Гость
7 часов
Уважаемая редакция спросите у магазина как СМИ в чем причина отмены)
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