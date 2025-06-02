«Контроль усилен»: в Ярославле будут следить за температурным режимом в автобусах

Почему в автобусах не включают кондиционер — ответ Минтранса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области разъяснили, почему в салонах автобусов не всегда работает кондиционер. Читатели 76.RU обратили внимание, что на маршрутах № 68, 13, 33, 56 транспорт ездит с открытыми форточками.

«Почему так душно в автобусах? Почему не могут включить кондиционер?» — обратили внимание горожане.

Ярославский транспорт оснащен системами кондиционирования, которые должны поддерживать температуру в салоне при определенных отметках.

«При исправной работе климатической системы открытие форточек не допускается, так как это снижает эффективность работы оборудования. Однако на практике некоторые пассажиры продолжают открывать форточки, несмотря на соответствующие информационные сообщения», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства.

При это пассажиры могут обратиться к водителю с просьбой скорректировать температурный режим в салоне, а также сообщить об открытых форточках.

Согласно действующим нормативам, температура воздуха в салоне должна поддерживаться в диапазоне от +12 °C до +25 °C. В теплое время года рекомендуется устанавливать кондиционер на режим +22 °C.

Как отметили в Министерстве, за соблюдением температурных норм следят специалисты компании «Организатор перевозок Ярославской области». В случае выявления нарушений составляется соответствующий акт.