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Дороги и транспорт «Контроль усилен»: в Ярославле будут следить за температурным режимом в автобусах

«Контроль усилен»: в Ярославле будут следить за температурным режимом в автобусах

В Минтрансе рассказали, почему не стоит открывать форточки в салоне

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13 комментариев
Почему в автобусах не включают кондиционер&nbsp;— ответ Минтранса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в автобусах не включают кондиционер&nbsp;— ответ Минтранса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в автобусах не включают кондиционер — ответ Минтранса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области разъяснили, почему в салонах автобусов не всегда работает кондиционер. Читатели 76.RU обратили внимание, что на маршрутах № 68, 13, 33, 56 транспорт ездит с открытыми форточками.

«Почему так душно в автобусах? Почему не могут включить кондиционер?» — обратили внимание горожане.

Ярославский транспорт оснащен системами кондиционирования, которые должны поддерживать температуру в салоне при определенных отметках.

«При исправной работе климатической системы открытие форточек не допускается, так как это снижает эффективность работы оборудования. Однако на практике некоторые пассажиры продолжают открывать форточки, несмотря на соответствующие информационные сообщения», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства.

При это пассажиры могут обратиться к водителю с просьбой скорректировать температурный режим в салоне, а также сообщить об открытых форточках.

Согласно действующим нормативам, температура воздуха в салоне должна поддерживаться в диапазоне от +12 °C до +25 °C. В теплое время года рекомендуется устанавливать кондиционер на режим +22 °C.

Как отметили в Министерстве, за соблюдением температурных норм следят специалисты компании «Организатор перевозок Ярославской области». В случае выявления нарушений составляется соответствующий акт.

«В мае текущего года был усилен контроль за соблюдением температурного режима в общественном транспорте. В результате более 500 проверочных рейдов было выявлено 280 нарушений. По всем зафиксированным случаям к транспортным компаниям применены штрафные санкции», — отметили в Министерстве.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
13
Гость
8 часов
В автобусах водитель НИКОГДА не проверяет, открыты или закрыты форточки. Даже на конечной. Наплевательское отношение- это норма.
Гость
10 часов
Ни кто ни за чем не следит . А кондиционеры не только включать надо, а ещё и чистить
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