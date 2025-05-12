В России ужесточили правила пользования электросамокатами: что нужно знать, чтобы не нарваться на штраф

Штрафы за нарушения ПДД на электросамокатах ужесточили из-за роста аварий Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В России сервисы проката электросамокатов усилили ответственность за нарушение возрастных ограничений, увеличив штрафы для пользователей-подростков в три раза. Подробности об этом рассказал доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.

«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — рассказал юрист журналистам «Прайм».

По информации Тишакова, санкции ужесточили из-за высокой аварийности среди несовершеннолетних пользователей. Он отметил, что подростки часто игнорируют ПДД, а за этим следуют серьезные происшествия.

Сейчас в России штрафы за подобные нарушения составляют до 1500 рублей. Однако эти меры не обеспечивают необходимого эффекта. Исходя из этого, некоторые операторы кикшеринга решили втрое увеличить размер штрафов — с 10 000 до 30 000 рублей. Но в Москве есть особые правила, согласно которым сумма взыскания изначально установлена на уровне 100 000 рублей.

Тишаков подчеркнул, что сейчас также обсуждается возможность внесения в КоАП изменений, которые сделают наказание за нарушение ПДД более строгим.

Для тех, кто предпочитает передвигаться на электросамокатах, существует ряд запретов, и вот некоторые из них:

запрещено перевозить грузы, которые мешают управлению либо выступают за пределы самоката более чем на полметра как по длине, так и по ширине;

запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией конкретного средства передвижения (в том числе маленьких детей до 7 лет без специально предназначенного для данной цели места);

запрещено совершать поворот налево и выполнять разворот на тех дорогах, где есть трамвайное движение или предусмотрено более одной полосы для движения в данном направлении;

запрещено ездить в нетрезвом состоянии;

запрещено проезжать пешеходный переход;

запрещено ехать со скоростью свыше 25 км/ч;

запрещено передвигаться по автомагистралям;

буксировать самокаты или самокатами также запрещено. Еще во время движения на самокатах нельзя пользоваться мобильными телефонами.

Штрафы за нарушения:

передвижение на электросамокате вдвоем — от 3000 до 5000 рублей;

передача управления несовершеннолетним — от 10 до 100 тысяч рублей;

неправильная парковка — от 500 до 5000 рублей;

вождение в нетрезвом виде — от 100 до 150 тысяч рублей;

пересечение пешеходного перехода на электросамокате — 1000 рублей;

повреждение электросамоката — от 10 до 35 тысяч рублей;

утрата самоката — от 35 до 45 тысяч рублей;

причинение вреда здоровью третьих лиц — от 50 до 150 тысяч рублей;

выезд за пределы зоны поездок — 1000 рублей.