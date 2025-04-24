Новая трасса А-289 в Крым стала платной. Собрали всё, что известно о правилах проезда по ней

Одна из развязок на трассе Источник: ГК «Автодор»











С 22 апреля 2025 года федеральная трасса А-289, связывающая Краснодар с Крымским мостом, стала платной. Эта скоростная дорога, открытая в декабре 2024 года, значительно сокращает время в пути до Крыма, но теперь водителям придется оплачивать проезд.

Наши коллеги из 93.RU собрали все подробности о трассе: стоимость, способы оплаты, штрафы за неуплату, альтернативные маршруты, контакты для помощи, а также плюсы и минусы новой дороги.

Основные характеристики трассы А-289

Трасса А-289 (Краснодар — Керчь) протяженностью около 118,6 км проходит в обход населенных пунктов, обеспечивая комфортный и быстрый доступ к Крымскому мосту. Это четырехполосная дорога (по две полосы в каждом направлении) с освещением на всем протяжении и максимальной скоростью до 130 км/ч. Благодаря 10 транспортным развязкам и отсутствию светофоров время в пути от Краснодара до Крымского моста сократилось с 5–6 часов до 2 часов.

На трассе уже установили камеры для фиксации скорости Источник: ГК «Автодор»











Сколько будет стоить проезд?

Проезд по трассе А-289 стал платным с 00:00 22 апреля 2025 года. Управление дорогой перешло к государственной компании «Автодор», которая установила тарифы в зависимости от категории транспортного средства и участка трассы.

Рамки взимания платы находятся в трех местах, если вы двигаетесь от Краснодара:

в районе станицы Новомышастовской;

возле станицы Анастасиевской;

за станицей Варениковской.

Новая трасса короче альтернативных маршрутов Источник: ГК «Автодор»











Тарифы на проезд (для участка от Краснодара до Крымского моста):

легковые автомобили и мотоциклы — 750 рублей;

небольшие грузовики и микроавтобусы (2 и более оси) — 1044 рубля;

грузовые автомобили и автобусы (средние) — 1399 рублей;

крупногабаритный транспорт (фуры, большие автобусы, 3 и более оси) — 2217 рублей.

Стоимость варьируется в зависимости от участка: минимальная плата составляет 170 рублей за короткие отрезки. На трассе установлены три рамки взимания платы, и оплата взимается только при их пересечении. Получается, что если вы живете в небольших населенных пунктах и городах, расположенных вдоль дороги, вы наверняка сможете пересекать дорогу без оплаты.

Тарифы на оплату проезда Источник: ГК «Автодор»











Льготы и скидки

Освобождены от оплаты пожарные машины, скорая помощь, полиция, аварийно-спасательные службы, военные автомобили, почтовые машины, школьные автобусы и автобусы, перевозящие детей.

Есть и абонементы для регулярных пользователей, позволяющие экономить до 50% на поездку.

Для владельцев транспондеров T-pass есть программа лояльности: они могут получить скидку до 15%.

Местные жители могут оформить абонементы Источник: ГК «Автодор»











Где и как платить за проезд?

Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Это означает, что шлагбаумов и пунктов оплаты нет: специальные рамки с датчиками фиксируют номера автомобилей, и плата начисляется автоматически.

Способы оплаты

Транспондер автоматически спишет деньги при проезде через рамки. Устройство издаст однократный сигнал — это значит, что оплата прошла.

Также можно оплатить по номеру автомобиля в течение 5 дней после поездки через:

официальный сайт «Автодор» (Аvtodor-tr.ru);

мобильное приложение «Автодор»;

партнерские сервисы (банковские приложения, платежные системы).

Для удобства рекомендуется заранее зарегистрировать автомобиль в системе «Автодор» и привязать банковскую карту для автоматической оплаты.

Образец страницы для оплаты Источник: ГК «Автодор»











Что будет, если не заплатить?

На 6-й день с момента поездки владельцу автомобиля придет уведомление со штрафом в личный кабинет на «Госуслугах» в размере 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых автомобилей. Однако если уплатить задолженность за проезд в течение 20 дней с момента поездки, то штраф будет отменен автоматически. Через 25 дней с момента поездки придется уплатить и задолженность, и штраф.

Альтернативные бесплатные маршруты

Для тех, кто хочет избежать платного проезда, существуют два бесплатных альтернативных маршрута:

Федеральная трасса А-146 Краснодар — Верхнебаканский: проходит через Новороссийск, Анапу и другие населенные пункты. Дорога длиннее и может быть более загруженной, особенно в туристический сезон. Дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк: более локальный маршрут, также длиннее и с большим количеством населенных пунктов, что увеличивает время в пути.

Оба маршрута менее скоростные и могут занимать 5–6 часов вместо 2 часов по А-289. Водителям следует учитывать возможные пробки и меньший уровень комфорта.

Контакты для помощи на трассе

«Автодор» обещает обеспечить круглосуточную помощь автомобилистам на трассе А-289. В случае поломки, аварии или других проблем можно обратиться:

по Единому номеру службы поддержки «Автодора»: *2525 (звонок бесплатный с мобильных телефонов в России);

к аварийному комиссару: служба работает 24/7 и оказывает безвозмездную помощь на дороге (например, замена колеса, эвакуация);

через официальный сайт: Аvtodor-tr.ru (раздел «Обратная связь»);

через мобильное приложение «Автодор»: для экстренных вызовов и информации о трассе.

Также на трассе работают камеры видеонаблюдения и системы экстренной связи, обеспечивающие безопасность движения.

Для чего нужен номер *2323 Источник: ГК «Автодор»











Плюсы и минусы трассы А-289

Плюсы:

Скорость и экономия времени: время в пути от Краснодара до Крымского моста сократилось до 2 часов вместо 5–6. Комфорт и безопасность: четырехполосная дорога с освещением, без светофоров и с 10 развязками минимизирует пробки и аварии. Обслуживание за счет сборов: собранные средства идут на содержание, ремонт и развитие трассы без использования бюджетных денег. Обход населенных пунктов: отсутствие городских дорог снижает шум и нагрузку на небольшие станицы и города.

Минусы: