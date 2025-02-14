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Дороги и транспорт Власти рассказали, куда жаловаться на работу транспорта в Ярославле и области

Власти рассказали, куда жаловаться на работу транспорта в Ярославле и области

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3 комментария
Куда жаловаться на работу транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда жаловаться на работу транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда жаловаться на работу транспорта

Источник:

Власти Ярославской области рассказали, куда жаловаться на работу общественного транспорта. Губернатор Михаил Евраев также попросил ярославцев писать свои предложения.

— Нам важно получить обратную связь о том, что нужно улучшить в работе транспорта. Свои замечания, жалобы, предложения можно направлять на портал правительства области, в министерство дорожного хозяйства и транспорта, на единый номер 122 или по телефону справочной службы (4852) 30-40-95. Все поступившие обращения будут систематизированы и учтены, — сообщается в соцсетях главы региона 14 февраля.

На основе полученных от горожан данных власти могут пересмотреть расписание движения общественного транспорта. На некоторых маршрутах планируется увеличение интервалов между рейсами, а благодаря этому и продление графика работы.

Ранее ярославцы неоднократно жаловались на расписание. Пассажиры электробуса № 50 заметили, что последний рейс стоит в расписании в 21:00, и попросили продлить часы работы. Сначала в мэрии ответили, что это сделать невозможно из-за трудового кодекса. Мол, водителям после смены необходимо зарядить электротранспорт (на это уходит около 50 минут) и еще отвезти машину на мойку. Однако после публикаций в СМИ работу электробуса продлили до 23:00.

Топ утренних маршрутов в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТоп утренних маршрутов в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Топ утренних маршрутов в Ярославле

Источник:
А это расписание самого позднего транспорта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаА это расписание самого позднего транспорта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

А это расписание самого позднего транспорта

Источник:

А вы довольны работой общественного транспорта в Ярославле?

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Комментарии
3
Гость
25 минут
"Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть. Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь…" И.Ильф и Е.Петров "Золотой телёнок" Жмоты позорные. транспорт у них позже заканчивать не может, а то шоферы не успеют за смену зарядить и отогнать машину на мойку. Может им ещё и полы самим мыть? Достаточно нанять обслуживающий персонал в депо, чтоб у шофера голова не болела о заправке и мойке.
Гость
18 минут
Статьей 16.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» определены формы и порядок оплаты при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Согласно указанной статье продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. То есть, выбор формы расчета определяется потребителем, а у продавца возникает обязанностью принять выбранную покупателем форму оплаты.
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