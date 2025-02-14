Власти рассказали, куда жаловаться на работу транспорта в Ярославле и области

Куда жаловаться на работу транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославской области рассказали, куда жаловаться на работу общественного транспорта. Губернатор Михаил Евраев также попросил ярославцев писать свои предложения.

— Нам важно получить обратную связь о том, что нужно улучшить в работе транспорта. Свои замечания, жалобы, предложения можно направлять на портал правительства области, в министерство дорожного хозяйства и транспорта, на единый номер 122 или по телефону справочной службы (4852) 30-40-95. Все поступившие обращения будут систематизированы и учтены, — сообщается в соцсетях главы региона 14 февраля.

На основе полученных от горожан данных власти могут пересмотреть расписание движения общественного транспорта. На некоторых маршрутах планируется увеличение интервалов между рейсами, а благодаря этому и продление графика работы.

Ранее ярославцы неоднократно жаловались на расписание. Пассажиры электробуса № 50 заметили, что последний рейс стоит в расписании в 21:00, и попросили продлить часы работы. Сначала в мэрии ответили, что это сделать невозможно из-за трудового кодекса. Мол, водителям после смены необходимо зарядить электротранспорт (на это уходит около 50 минут) и еще отвезти машину на мойку. Однако после публикаций в СМИ работу электробуса продлили до 23:00.

Топ утренних маршрутов в Ярославле Источник: Полина Авдошина / Городские медиа А это расписание самого позднего транспорта Источник: Полина Авдошина / Городские медиа