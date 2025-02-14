В Ярославле изменят расписание общественного транспорта

— Если на каких-то направлениях автобусы перегружены, значит, будем добавлять. Там, где они ездят полупустыми, можно увеличить интервал. Не должно быть такого, что транспорт заканчивает работу в 20 — 21 час. Пусть он ходит реже, но люди будут точно знать, что они могут уехать. Есть маршруты, которые можно продлить, если жителям так будет удобно. При этом обязательно нужно обустроить конечные пункты и предусмотреть инфраструктуру для водителей, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 14 февраля.