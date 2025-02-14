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Дороги и транспорт В Ярославле изменят расписание общественного транспорта

В Ярославле изменят расписание общественного транспорта

О нововведениях рассказал губернатор Михаил Евраев

1 044
13 комментариев
Изменят расписание работы общественного транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзменят расписание работы общественного транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Изменят расписание работы общественного транспорта

Источник:

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле и области пересмотрят расписание работы общественного транспорта. По словам главы региона, на некоторых маршрутах могут увеличить интервалы между рейсами, а благодаря этому и продлят часы работы.

— Если на каких-то направлениях автобусы перегружены, значит, будем добавлять. Там, где они ездят полупустыми, можно увеличить интервал. Не должно быть такого, что транспорт заканчивает работу в 20 — 21 час. Пусть он ходит реже, но люди будут точно знать, что они могут уехать. Есть маршруты, которые можно продлить, если жителям так будет удобно. При этом обязательно нужно обустроить конечные пункты и предусмотреть инфраструктуру для водителей, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 14 февраля.

Решение о корректировке расписания движения общественного транспорта будут принимать на основе жалоб и пожеланий ярославцев. Для этого власти попросили местных жителей направить все свои комментарии по работе транспорта на портал правительства области либо в Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Также есть возможность направить свои жалобы на единый номер 122 или по телефону справочной службы — 8 (4852) 30-40-95.

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Комментарии
15
Гость
1 час
Ничего совсем не изменится , веры власти НОЛЬ ! Пустые разговоры.
Гость
35 минут
давайте лучше и чиновников служебный транспорт сократим, пусть на лёгком метро и новых жёлтых автобусах передвигаются, к народу ближе будут
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