В Ярославле изменят расписание общественного транспорта

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле и области пересмотрят расписание работы общественного транспорта. По словам главы региона, на некоторых маршрутах могут увеличить интервалы между рейсами, а благодаря этому и продлят часы работы.
— Если на каких-то направлениях автобусы перегружены, значит, будем добавлять. Там, где они ездят полупустыми, можно увеличить интервал. Не должно быть такого, что транспорт заканчивает работу в 20 — 21 час. Пусть он ходит реже, но люди будут точно знать, что они могут уехать. Есть маршруты, которые можно продлить, если жителям так будет удобно. При этом обязательно нужно обустроить конечные пункты и предусмотреть инфраструктуру для водителей, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 14 февраля.
Решение о корректировке расписания движения общественного транспорта будут принимать на основе жалоб и пожеланий ярославцев. Для этого власти попросили местных жителей направить все свои комментарии по работе транспорта на портал правительства области либо в Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Также есть возможность направить свои жалобы на единый номер 122 или по телефону справочной службы — 8 (4852) 30-40-95.