«Хотите искупаться, стойте в очереди»: образовалась пробка по дороге в Толгский монастырь. Видео

Днем 19 января в Ярославле образовалась многокилометровая пробка по дороге в Толгский монастырь.
В соцсетях жители города предположили, что транспортный затор случился из-за желающих окунуться в купель и набрать святой воды в храме в честь православного праздника Крещения Господня.
— Весь православный люд стоит от самого Толгского монастыря. Все, кто хочет искупаться, стойте сначала в такую очередь, а потом обратно, — комментирует пробку водитель автомобиля, ехавший по встречке.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», вереница машин растянулась в пробке на улицах Железнодорожная и Толгская при подъезде к монастырю.
19 января православные христиане праздную Крещение Господне. В этот день принято окунаться в купель. Мы ведем онлайн-трансляцию, где рассказываем и показываем, как праздную Крещение в Ярославле и области. Подробнее читайте в этом материале.