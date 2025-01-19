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Дороги и транспорт «Хотите искупаться, стойте в очереди»: образовалась пробка по дороге в Толгский монастырь. Видео

«Хотите искупаться, стойте в очереди»: образовалась пробка по дороге в Толгский монастырь. Видео

Кадры из транспортного затора в Ярославле записали местные жители

1 093
8 комментариев

Пробка по дороге в Толгский монастырь

Источник:

Днем 19 января в Ярославле образовалась многокилометровая пробка по дороге в Толгский монастырь.

В соцсетях жители города предположили, что транспортный затор случился из-за желающих окунуться в купель и набрать святой воды в храме в честь православного праздника Крещения Господня.

— Весь православный люд стоит от самого Толгского монастыря. Все, кто хочет искупаться, стойте сначала в такую очередь, а потом обратно, — комментирует пробку водитель автомобиля, ехавший по встречке.

Кадры из пробки

Источник:

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», вереница машин растянулась в пробке на улицах Железнодорожная и Толгская при подъезде к монастырю.

Движение затруднено на улицах Железнодорожная и Толгская

Источник:

19 января православные христиане праздную Крещение Господне. В этот день принято окунаться в купель. Мы ведем онлайн-трансляцию, где рассказываем и показываем, как праздную Крещение в Ярославле и области. Подробнее читайте в этом материале.

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Пробка Затор Дороги Крещение Крещение Господне Монастырь
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Комментарии
8
Гость
48 минут
с СВ0 всех отпустили что-ли 🧐
Гость
1 час
Народ вообще не понимает, зачем это и про что это. Пример надо брать с Александра Сергеевича Канышева , который в возрасте 51 год по обету Пресвятой Богородице прополз на коленях путь от Дивеевского монастыря до Троице-Сергиевой Лавры (400 км) за 9,5 месяцев, чтобы напомнить людям о Боге и призвать их к духовному обновлению.
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