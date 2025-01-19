«Хотите искупаться, стойте в очереди»: образовалась пробка по дороге в Толгский монастырь. Видео

Пробка по дороге в Толгский монастырь Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











Днем 19 января в Ярославле образовалась многокилометровая пробка по дороге в Толгский монастырь.

В соцсетях жители города предположили, что транспортный затор случился из-за желающих окунуться в купель и набрать святой воды в храме в честь православного праздника Крещения Господня.

— Весь православный люд стоит от самого Толгского монастыря. Все, кто хочет искупаться, стойте сначала в такую очередь, а потом обратно, — комментирует пробку водитель автомобиля, ехавший по встречке.

Кадры из пробки Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», вереница машин растянулась в пробке на улицах Железнодорожная и Толгская при подъезде к монастырю.

Движение затруднено на улицах Железнодорожная и Толгская Источник: «Яндекс.Карты»









