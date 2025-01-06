От окраины — к центру: ярославцам показали схему «легкого метро»

Ярославцы предположили, как может быть устроена схема «легкого метро» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле появилась схема «легкого метро». Карту представили в группе «Общественный транспорт Ярославля», ее составили инициативные горожане.

— За последнее время электрички, которые раньше шли из пригорода только до Главного, продлили по всему городу и сделали единый тариф 38 рублей. Чиновники пафосно начали называть это «легким метро». Вот мы и подумали эту информацию обобщить и сделать схему движения электричек внутри города с расписанием, чтобы пассажиры понимали что это такое, подойдет под их потребности в перемещениях по городу такое «метро» или нет, — пояснили 76.RU авторы неофициальной группы про транспорт.

При составлении графика учитывалось расписание электричек.

— Понятно, что поездов очень мало, чтобы называть это удобным городским транспортом или тем более аналогом метро, но может быть, кто-то не знал про изменения, и им удобно будет таким образом передвигаться, — добавили авторы.

Карту составили горожане в тематической группе Источник: «Общественный транспорт Ярославля» / Vk.com

Напомним, в ноябре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о запуске «легкого метро». Власти планировали привести в порядок станции и подходы к ним и запустить электрички для городского трафика по три–четыре вагона. Первые маршруты должны сформировать в течение года.

Через месяц после объявления в Ярославле ввели единый тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом между станциями и остановками, находящимися в черте города: Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. В проект также должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

— Применение системы фиксированной цены на проезд будет способствовать интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду и систему общественного транспорта областного центра. Это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик, повысит комфорт и безопасность поездок. Так, добраться из Заволжского района во Фрунзенский можно менее чем за 40 минут без пробок и по четкому графику, — объясняли тогда в пресс-службе Северной железной дороги.

Однако официальной схемы проезда на данный момент не представлено. Как в дальнейшем будет курсировать «легкое метро», еще не определено.