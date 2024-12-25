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Дороги и транспорт «Справедливость в деталях»: в Ярославле на автобусных маршрутах отменят двойную оплату

«Справедливость в деталях»: в Ярославле на автобусных маршрутах отменят двойную оплату

Об аналогичной мере ранее просили жители области

1 128
2 комментария

Карты больше не нужно будет прикладывать два раза

Источник:

До конца года в Ярославле уберут двойную оплату на кольцевых маршрутах. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

— Считаю, что такая мера — необходимый шаг навстречу людям. Справедливость в деталях, даже таких, как оплата проезда, важна для каждого жителя, — рассказал о решении в соцсетях Роман Душко.

Система оплаты проезда изменится в автобусах № 7, 17, 19, 19К, 57, 65, 70, 77 и 85.

Такое решение приняли после обращения жителей соседнего Рыбинска. Как обратил внимание Душко, там неоднократно жаловались, что на кольцевых маршрутах приходится платить за проезд дважды. 24 декабря плату отменили.

Теперь на рыбинских кольцевых маршрутах оплата производится только один раз — при посадке в транспорт. Это касается автобусов № 7, 8, 11, 18, 19, 20, 25 и троллейбусов № 1, 4, 5.

В Ярославле цена разовой поездки за безналичный расчет составляет 34 рубля, за наличный расчет — 38 рублей. В Рыбинске стоимость проезда за наличный и безналичный расчет составляет 32 рубля.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Надо делать транспортную реформу, а именно по перевозкам пассажиров и чтобы была возможность бесплатно пересесть с одного маршрута на другой бесплатно, чтобы по возможности народ не тратил деньги за проезд по одному маршруту, потом на другом и т.д. Нужно как в Москве- чтобы была возможность пересаживаться, а в Ярославле такой меры поддержки населения, увы нет. За все приходится платить и те же пересадки, ибо не всегда можно проехать по нужному маршруту.
Гость
1 минута
и теперь проезд будет 38 для всех
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