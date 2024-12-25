«Справедливость в деталях»: в Ярославле на автобусных маршрутах отменят двойную оплату

Карты больше не нужно будет прикладывать два раза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До конца года в Ярославле уберут двойную оплату на кольцевых маршрутах. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

— Считаю, что такая мера — необходимый шаг навстречу людям. Справедливость в деталях, даже таких, как оплата проезда, важна для каждого жителя, — рассказал о решении в соцсетях Роман Душко.

Система оплаты проезда изменится в автобусах № 7, 17, 19, 19К, 57, 65, 70, 77 и 85.

Такое решение приняли после обращения жителей соседнего Рыбинска. Как обратил внимание Душко, там неоднократно жаловались, что на кольцевых маршрутах приходится платить за проезд дважды. 24 декабря плату отменили.

Теперь на рыбинских кольцевых маршрутах оплата производится только один раз — при посадке в транспорт. Это касается автобусов № 7, 8, 11, 18, 19, 20, 25 и троллейбусов № 1, 4, 5.