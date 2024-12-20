Обещали сделать к 1 декабря: когда откроется платная парковка у Ярославля-Главного

Платная парковка у Ярославля-Главного не заработала в назначенный день Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле все еще не открылась платная парковка у вокзала Ярославль-Главный, хотя в контракте с подрядчиком был прописан срок завершения работ — до 1 декабря. Власти рассказали, на какой стадии находится обустройство объекта.

— Сейчас происходит настройка операционной системы, которая будет заложена в работу парковочного комплекса, завершаются работы по обустройству основания под шлагбаумы. На следующей неделе ожидается поставка самих шлагбаумов и терминалов. После их установки парковка будет работать в тестовом режиме, — пояснили в «Агентстве муниципального заказа ЖКХ» Ярославля».

Напомним, парковка будет рассчитана на 113 мест, 12 из которых предназначены для маломобильных групп населения. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час. Ранее в мэрии предупреждали, что с 21 декабря собираются ввести ограничение остановки и стоянки личных автомобилей на площади для обеспечения проезда общественного транспорта.

Платную парковку у вокзала начали обустраивать еще в ноябре. Подрядчиком на объекте является ПАО «Мобильные Телесистемы» из Москвы. Контракт с компанией мэрия Ярославля заключила в конце октября 2024 года. Стоимость работ, включая закупку и установку необходимого оборудования, составила 20,3 миллиона рублей. В контракте было прописано, что обустройство парковки должно было завершиться к 1 декабря 2024 года, а приемка и оплата планировались до 30 декабря. Однако работы затянулись.

Пока в Ярославле работают две муниципальные платные парковки — на Красной и Богоявленской площадях. Они открылись в 2016 году. Стоимость стоянки здесь также составляет 30 рублей в час.

Власти Ярославля не хотят ограничиваться тремя муниципальными парковками. В планах сделать платное парковочное пространство на большей части улиц в центре города.