«Двери по спине закрываются»: репортаж с ярославской остановки, с которой не уехать

Ярославцы пожаловались на остановку, с которой не уехать Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Ярославцы пожаловались на остановку, с которой, по их словам, утром нереально уехать. Это «Улица Урицкого» на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе. Мол, везде проблемы, но здесь совсем кошмар. Одна из жительниц города, живущая рядом с этим местом, опубликовала в соцсетях крик души:

— Автобусы приезжают сюда уже битком, люди не могут сесть и опаздывают на работу, ругаются. Это время с 7:30 до 8:30. Творится что-то невероятное, автобусы едут друг за другом, но сесть невозможно. Решите уже этот вопрос, пожалуйста! Троллейбус №3 на маршрут выезжает редко, опаздывает — безобразие!

Мы не могли пройти мимо проблемы и отправились на «проклятую» остановку, чтобы увидеть все собственными глазами.

«Сегодня поменьше народа»

В 8 часов утра 19 ноября на остановке оказалось не так многолюдно, как представлялось. Транспорт здесь ждали всего семь человек. Автобусы и троллейбусы подъезжали с интервалом в несколько минут. Одни шли прямо по Тутаевскому шоссе, другие заворачивали с улицы Урицкого. Пассажиров в салонах было много, но не настолько, чтобы кто-то не влез. Словом, попахивало преувеличением беды.

Сначала на проклятой остановке было немного пассажиров Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











— Сегодня почему-то поменьше народа. А так транспорт на самом деле утром идет переполненный. Надо буквально впихиваться, — второпях рассказала одна из пассажирок, бежавшая к подъехавшему троллейбусу №4.

В него, к слову, все кто хотел, спокойно зашли.

В подъехавший троллейбус можно было зайти совершенно спокойно Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











А вот и штурм

Минут через 10-15 народа на остановке прибавилось. Более заполненными начали подъезжать и автобусы. И тут произошло то самое, на что жаловались люди — штурм.

Автобус №1 слету останавливается почти за остановкой, народ бежит догонять. Пассажиры бросаются к дверям, а внутри уже не протолкнуться. В итоге влезть удалось не всем. Несколько желающих уехать вынужденно остаются на улице. Автобус с трудом приминает дверями зашедших и медленно трогается.

В автобус №1 влезли не все, кто хотел Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

По наблюдениям людей, самыми переполненными оказываются автобусы, которые идут в центр или за Волгу, — №1, 6, 66, 23, 90.

— В них вообще бывает невозможно влезть. Двери прямо по тебе, по спине закрываются, — рассказали Ольга и Ирина, которые каждый день ездят из Брагина на Советскую улицу на работу.

Видно, что автобусы заполнены под завязку Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Но часто нет возможности уехать и в других направлениях.

— Я езжу до магазина «Турист» на проспекте Ленина. Мне нужен автобус №11 или троллейбус №3. Троллейбус ходит редко и медленно. Но на него еще есть возможность сесть. А вот в автобус не реально: двери открываются и все тут же забивается, — рассказала одна из стоящих на остановке пассажирок Людмила Максимова.

Чтобы уехать, пассажирам приходится максимально утрамбовываться Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











«Продвигаться никто не хочет»

Еще одной жительнице Брагина Ирине надо на Шевелюху.

— Я езжу на работу на 25-м автобусе. Вчера два с утра прошли — один в 7:36, второй в 8 с копейками — мы с супругом не смоги сесть ни на один. Пришлось вызывать такси, иначе опоздали бы. Отчасти и сами пассажиры виноваты в том, что кто-то не может уехать. Видно, что в глубине салона не так тесно, как у дверей, но продвигаться никто не хочет, — пожаловалась она.

У Ирины не всегда получается влезть в автобус №25, чтобы добраться до работы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Проблема места

Проблема этого места в том, что до него автобусы и троллейбусы уже проезжают несколько остановок, где садится много народа. А посвободнее в салонах транспорта становится только через пару остановок в сторону центра — у детской областной больницы.

— Там обычно многие выходят: врачи, пациенты, студенты, — рассказал ярославец Николай, который тоже каждый день с трудом уезжает с улицы Урицкого.

Самое напряженное время, как говорят пассажиры, с 7 до 9 часов утра. Потом транспорт идет уже практически свободный. Но большинству ярославцев на работу нужно пораньше. Все в один голос говорят, что необходимо увеличивать количество утренних рейсов.

Самое проблемное для пассажиров время — с 7 до 9 часов утра Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Что говорят власти

Комментарий по ситуации порталу 76.RU дали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области:

— Переполненность подвижного состава в Дзержинском районе возникает по причине невыполнения предусмотренного государственными контрактами объема транспортной работы (количества рейсов) из-за острого дефицита водителей. Из-за этого происходят срывы рейсов, и как результат автобусы приезжают на остановки переполненными. Большинство маршрутов обеспечивают связь нескольких районов города, проходя по улицам с высокой плотностью и интенсивностью движения — это также сказывается на задержках и сбоях графиков работы.

В правительстве отметили, что постоянно мониторят заполняемость транспорта и по итогам корректирует расписание автобусов.

— На сегодняшний день интервалы движения общественного транспорта в «часы пик» в Ярославле предусмотрены в среднем 6-10 минут. На пиковые часы расписанием движения предусмотрен максимальный выпуск и максимальная частота движения транспорта, — добавили власти.

Причина нехватки автобусов — отсутствие водителей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Отдельно в мэрии Ярославля пояснили проблему с задержками троллейбуса №3:

— Ввиду изношенности подвижного состава случаются сходы троллейбусов с линии из-за технической неисправности. Также задержки рейсов бывают из-за ДТП на дорогах или обнаруженных в салоне забытых вещей пассажиров, когда требуется вызов полиции. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, по возможности АО «ЯрГЭТ» старается выпускать на линию максимальное количество подвижного состава.

Исходя из того, что было озвучено, быстрого решения транспортных проблем, ждать, видимо, не стоит. По всем вопросам, связанным с транспортом, пассажирам порекомендовали напрямую обращаться в государственное учреждение «Организатор перевозок Ярославской области» (ул. Чайковского, 42а, телефон 8(4852)78-63-21 (приёмная), 8(4852)30-36-34 (контрольно-ревизорская служба).