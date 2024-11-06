НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

5 м/c,

зап.

 753мм 80%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Ретейлер — о подорожании масла
Зачем в Ярославле вырубают лес
Вырастет плата за садики
Крамской и Репин завели соцсети
Нужны ли бахилы
Ярославна в Алжире
Почему вымирают ярославцы
Концерт SHAMAN'a в Ярославле
Ярославцы на СТС
Вернут популярный автобус
Дороги и транспорт «В рейс выходят не все»: почему автобусы в Ярославле стали ходить реже

«В рейс выходят не все»: почему автобусы в Ярославле стали ходить реже

Как пытаются решить проблему

751
21 комментарий

Власти объяснили, почему автобусы стали ходить реже

Власти рассказали, почему автобусы на улицах Ярославля стали ходить реже. Это произошло после публикации 76.RU о том, что в городе вернут популярный маршрут № 44, который ходил от Автозаводской до Торгового переулка.

В комментариях некоторые обрадовались, а другие посчитали, что прежде всего, нужно наладить работу уже имеющегося транспорта.

— Сделали бы лучше что бы автобусы по графику ездили. Особенно вечером, — написал читатель 76.RU Александр.

Ярославцу ответили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Там пояснили: автобусы, действительно, стали ходить реже. Причиной происходящего назвали нехватку водителей.

— К сожалению, в настоящее время, действительно, в рейс выходят не все автобусы, предусмотренные расписанием. Это связано с нехваткой водительского состава. В целях привлечения водительского состава перевозчики проводят систематическую работу: участвуют в ярмарках вакансий, размещают объявления о наборе водителей в СМИ, салонах автобусов, на специализированных стендах для объявлений, — пояснили власти.

По их данным, водителей не хватает во всей отрасли пассажирских перевозок. Также на время ожидания пассажиров на остановках влияют пробки в городе.

— Перевозчики стараются минимизировать негативный эффект за счет привлечения имеющихся резервных транспортных средств и экипажей с других маршрутов. Кроме того, в связи с окончанием сезона отпусков и началом учебного года возросла нагрузка на улично-дорожную сеть города, что, в отсутствие выделенных полос для движения общественного транспорта, вынуждает пассажирский транспорт двигаться в общем потоке и при появлении заторовых ситуаций приводит к сбоям установленной расписанием интервальности движения, — рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

А вы заметили, что автобусы приходится ждать дольше?

Да, транспорт, на котором я езжу, стал ходить реже
Нет, все, как обычно, приезжают быстро
Я не езжу на общественном транспорте
Отвечу в комментариях

Напомним, о нехватке водителей общественного транспорта власти говорят не впервые. Из-за этого людям приходится дольше ждать автобусы на остановках. Помимо неудобства пассажиров, появляется нагрузка на имеющийся штат.

Транспортный аналитик объяснял, почему сложилась такая ситуация, и как ее можно исправить.

ПО ТЕМЕ
Автобус Расписание Водители
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
1 час
Я не понимаю. Есть контракт, который перевозчик обязан исполнять. Почему власти оправдываются? Надо просто заставить исполнять контракт, а если перевозчик не справляется, расторгать контракт!
Гость
1 час
С перевозчиком 79го маршрута расторгните договор , они ездят как хотят
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление