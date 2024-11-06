«В рейс выходят не все»: почему автобусы в Ярославле стали ходить реже

Власти объяснили, почему автобусы стали ходить реже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти рассказали, почему автобусы на улицах Ярославля стали ходить реже. Это произошло после публикации 76.RU о том, что в городе вернут популярный маршрут № 44, который ходил от Автозаводской до Торгового переулка.

В комментариях некоторые обрадовались, а другие посчитали, что прежде всего, нужно наладить работу уже имеющегося транспорта.

— Сделали бы лучше что бы автобусы по графику ездили. Особенно вечером, — написал читатель 76.RU Александр.

Ярославцу ответили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Там пояснили: автобусы, действительно, стали ходить реже. Причиной происходящего назвали нехватку водителей.

— К сожалению, в настоящее время, действительно, в рейс выходят не все автобусы, предусмотренные расписанием. Это связано с нехваткой водительского состава. В целях привлечения водительского состава перевозчики проводят систематическую работу: участвуют в ярмарках вакансий, размещают объявления о наборе водителей в СМИ, салонах автобусов, на специализированных стендах для объявлений, — пояснили власти.

По их данным, водителей не хватает во всей отрасли пассажирских перевозок. Также на время ожидания пассажиров на остановках влияют пробки в городе.

— Перевозчики стараются минимизировать негативный эффект за счет привлечения имеющихся резервных транспортных средств и экипажей с других маршрутов. Кроме того, в связи с окончанием сезона отпусков и началом учебного года возросла нагрузка на улично-дорожную сеть города, что, в отсутствие выделенных полос для движения общественного транспорта, вынуждает пассажирский транспорт двигаться в общем потоке и при появлении заторовых ситуаций приводит к сбоям установленной расписанием интервальности движения, — рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

А вы заметили, что автобусы приходится ждать дольше? Да, транспорт, на котором я езжу, стал ходить реже Нет, все, как обычно, приезжают быстро Я не езжу на общественном транспорте Отвечу в комментариях

Напомним, о нехватке водителей общественного транспорта власти говорят не впервые. Из-за этого людям приходится дольше ждать автобусы на остановках. Помимо неудобства пассажиров, появляется нагрузка на имеющийся штат.