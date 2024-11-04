В Ярославле вернут популярный автобусный маршрут. Что об этом известно

В Ярославле вернут маршрут № 44 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вернут популярный автобусный маршрут № 44, который ходил от Автозаводской до Торгового переулка. Регулярные перевозки начнутся с 1 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

— Максимальное количество транспортных средств [на данном маршруте] — 6 единиц среднего класса, — говорится в реестре перевозок муниципальных маршрутов Ярославля.

Напомним, что маршрут № 44 был отменен с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили такое решение заменой на автобус № 94С.

Остановки автобусного маршрута № 44 в прямом направлении: «Ул. Юности», «Ул. Добрынина», «Ул. Жукова», «Ул. Белинского», «Ул. Чехова», «Институт», «Пл. Карла Маркса», «Ул. Победы», «Ул. Республиканская», «Красная площадь», «Пл. Волкова». В обратном направлении: «Пл. Волкова», «Красная площадь», «Ул. Республиканская», «Ул. Победы», «Пл. Карла Маркса», «Институт», «Ул. Чехова», «Ул. Белинского», «Ул. Жукова», «Ул. Добрынина», «Ул. Юности».