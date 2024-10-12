«Идет наведение порядка»: закончат ли ремонт Московского проспекта в Ярославле вовремя? Ответ властей

Закончат ли работы в срок? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле подрядчик досрочно завершает ремонт Московского проспекта. Дорожники уложили асфальт и наводят порядок после ремонта. Им осталось лишь установить перила на лестницах.

— Работы с асфальтом закончены. Идет наведение порядка на объекте, работы по благоустройству. Лестницы выполнены. В скором времени будут установлены перильные ограждения на лестницах. Подрядчик работы завершает досрочно, — рассказали 76.RU в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

По контракту участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Но работы начались раньше предусмотренного контрактом срока — 19 июня. Власти объясняли: это было сделано, чтобы подрядчик успел обновить Московский проспект к 1 сентября. Но к этой дате объект сдать не получилось. Тогда в мэрии сообщили, что работы окончат, как и планировалось изначально, к 15 октября.

О ремонте Московского проспекта объявили еще в мае 2024 года. Сообщалось, что на участке от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе хотят обновить тротуары, заменить бордюры и уложить свежий асфальт.

Дорожники приступили к ремонту в середине июня. Власти заверяли, что подрядчик не будет вести работы в час пик. Однако несколько дней ограждения стояли с раннего утра. Выяснилось, что блоки выставлялись на дорогу для безопасности ремонтной бригады, которая на тот момент перекладывала тротуары. А мы публиковали пути объезда.