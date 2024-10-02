«Выходят из автобусов и идут пешком»: в спальном районе Ярославля собралась многокилометровая пробка

Люди выходили из транспорта и шли пешком Источник: Жесть Ярославль / vk.com











Утром 2 октября автомобилисты во Фрунзенском районе Ярославля встали в пробку на перекрестке с Суздальским шоссе. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной затора стала авария.

— Люди просто выходят из автобусов и идут пешком — так быстрее! — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Затор растянулся по направлению в центр, автомобилисты стояли от торгового центра «Фрэш». Также пробка образовалась на Тормозном шоссе.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», участок проспекта Фрунзе окрашен бордовым.

Источник: Яндекс. Карты











В группе «Жесть Ярославль» появилось видео с места событий. На кадрах видно, что люди идут пешком по дороге, а машины и общественный транспорт стоит.

Авария произошла на Фрунзе Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Горожане обратили внимание, что пробки на перекрестке обычное дело для Фрунзенского района.

— Да и без ДТП постоянно пробки <…>. Дома строят, а дорог как не было, так и нет, — прокомментировал Стас Орлов.

— Уже каждый день так. Мне и зимой так идти приходилось, — написала Наталья Рощепко.

— Как мне подруга говорила, что в пробках постоит, зато в элитном районе живёт, — рассказал пользователь с ником Пум Пурум.