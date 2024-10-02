«Выходят из автобусов и идут пешком»: в спальном районе Ярославля собралась многокилометровая пробка

Утром 2 октября автомобилисты во Фрунзенском районе Ярославля встали в пробку на перекрестке с Суздальским шоссе. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной затора стала авария.
— Люди просто выходят из автобусов и идут пешком — так быстрее! — пишут в группе «Жесть Ярославль».
Затор растянулся по направлению в центр, автомобилисты стояли от торгового центра «Фрэш». Также пробка образовалась на Тормозном шоссе.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», участок проспекта Фрунзе окрашен бордовым.
В группе «Жесть Ярославль» появилось видео с места событий. На кадрах видно, что люди идут пешком по дороге, а машины и общественный транспорт стоит.
Горожане обратили внимание, что пробки на перекрестке обычное дело для Фрунзенского района.
— Да и без ДТП постоянно пробки <…>. Дома строят, а дорог как не было, так и нет, — прокомментировал Стас Орлов.
— Уже каждый день так. Мне и зимой так идти приходилось, — написала Наталья Рощепко.
— Как мне подруга говорила, что в пробках постоит, зато в элитном районе живёт, — рассказал пользователь с ником Пум Пурум.
На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД. Мы запросили в полиции информацию о пострадавших в аварии.