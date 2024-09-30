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Дороги и транспорт «Всё! Приехали»: автомобилисты в Ярославле встали в огромную пробку

«Всё! Приехали»: автомобилисты в Ярославле встали в огромную пробку

Что стало причиной затора

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6 комментариев

Причина пробки — столкновение двух машин

В понедельник, 30 сентября, в Ярославле образовалась огромная пробка на Московском проспекте. На заторы автомобилисты и пассажиры пожаловались в соцсетях.

— Фрунзе стоит! Московский стоит! Всё! Приехали… — написал автор поста в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ» около двух часов дня.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на Московском проспекте от автовокзала до перекрестка с улицей Наумова. Заторы также образовались на примыкающих к проспекту Большой Федоровской и Мельничной, проспекте Фрунзе.

Огромная пробка на Московском

Причиной пробки стало столкновение двух иномарок на пересечении с улицей Наумова. Как нам рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, авария произошла около 10 часов утра.

— Без пострадавших, — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла на Московском проспекте

Как пишут пользователи Сети, ГАИ для оформления ДТП автомобилисты ждали несколько часов.

— Ждут ГАИ часа 4 уже… А их всё нет и нет… — написал Дмитрий Комаров в комментариях под постом сообщества «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

Отметим, что проезд по проспекту также затрудняют ремонтные работы, которые продлятся до 15 октября.

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Комментарии
6
Гость
1 час
"Причиной пробки стало столкновение двух иномарок на пересечении с улицей Наумова." Зачем делать акцент иномарка или отечественный авто. Можно написать легковые автомобили и т.д. Пробка в любом случае будет..
Гость
1 час
всё ГАИ Мариупольцам помогает, потерпите еще немного.
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