«Всё! Приехали»: автомобилисты в Ярославле встали в огромную пробку

Причина пробки — столкновение двух машин Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com











В понедельник, 30 сентября, в Ярославле образовалась огромная пробка на Московском проспекте. На заторы автомобилисты и пассажиры пожаловались в соцсетях.

— Фрунзе стоит! Московский стоит! Всё! Приехали… — написал автор поста в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ» около двух часов дня.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на Московском проспекте от автовокзала до перекрестка с улицей Наумова. Заторы также образовались на примыкающих к проспекту Большой Федоровской и Мельничной, проспекте Фрунзе.

Огромная пробка на Московском Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Причиной пробки стало столкновение двух иномарок на пересечении с улицей Наумова. Как нам рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, авария произошла около 10 часов утра.

— Без пострадавших, — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла на Московском проспекте Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Как пишут пользователи Сети, ГАИ для оформления ДТП автомобилисты ждали несколько часов.

— Ждут ГАИ часа 4 уже… А их всё нет и нет… — написал Дмитрий Комаров в комментариях под постом сообщества «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».