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Дороги и транспорт В Ярославле появилась новая остановка общественного транспорта

В Ярославле появилась новая остановка общественного транспорта

Здесь будут высаживать пассажиров автобусы 14 маршрутов и электробус

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В Ярославле добавили новую остановку общественного транспорта

В Ярославле появилась новая остановка для 15 маршрутов общественного транспорта. Она находится в Дзержинском районе города.

— С 1 сентября 2024 года в схему движения автобусных маршрутов № 7, 8, 10, 11, 23, 25, 32, 42, 49, 62, 77, 102А, 108, 178, электробусного маршрута № 50 включается остановочный пункт «Жилой комплекс „Молодая семья“», расположенный в районе дома № 86 по Ленинградскому проспекту, — сообщили в «Яргортрансе».

Новую остановку ввели по просьбам пассажиров.

Напомним, с 31 августа в Ярославле отменили маршрутку № 94 — у перевозчиков закончился срок лицензии. В июне аналогичным образом прекратила работу маршрутка № 40. В ноябре закончится срок свидетельства у автобуса № 84. А в 2025 году с городских улиц исчезнут маршрутки № 71 и 97.

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