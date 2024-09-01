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Дороги и транспорт В Ярославле пропала популярная маршрутка. Что случилось

В Ярославле пропала популярная маршрутка. Что случилось

О прекращении работы 94-й ранее предупреждали в Минтрансе

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3 комментария

Рассказываем, куда пропала маршрутка № 94

В Ярославле отменили маршрутку № 94. Ранее в региональном Министерстве транспорта предупреждали о прекращении работы перевозчиков 31 августа 2024 года.

— Для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан установлены маршруты по регулируемым тарифам с индексом «С» — № 40С, 84С, 94С, 97С, 71С, — ранее объясняли порталу 76.RU в Минтрансе.

94-й маршрут «Улица Чкалова» — «5-й микрорайон» обслуживали сразу три перевозчика: ИП Маляров Е. В., ИП Селезнев А. В., ИП Травникова Е. М. Лицензия на работу была подписана до транспортной реформы 2023 года.

На пропажу обратили внимание ярославцы в группе «Общественный транспорт Ярославля» во «ВКонтакте».

— В лучшие годы интервал движения на нем составлял 4 минуты. На линии работали микроавтобусы разных моделей, в конце нулевых на линию также выходил ПАЗик. После запуска по улице Чкалова электробусов 50 и 60 маршрутов, дублирующих 94 маршрутку, большая часть микроавтобусов была распродана, работать стало невыгодно. К тому же близился конец действия свидетельства. В последние месяцы ярославцы могли ждать 94 маршрутку по 20-30 минут и более, а сами микроавтобусы ездили почти пустыми, потому что пассажиры пересели на более комфортные электробусы, — пишут в соцсетях.

Напомним, с прошлого года ответственность за автобусные перевозки в Ярославле перешла от мэрии к областному правительству. После модернизации транспортной системы на маршруты вышли новые перевозчики. Их определили через аукционы на сайте Госзакупок. Большинство маршрутов получили компании из Санкт-Петербурга и Москвы. Одним из условий контракта было обязательство поставить новые автобусы.

До этого аналогичным образом прекратила работу маршрутка № 40, в ноябре закончится свидетельство у № 84. В следующем году с городских улиц пропадут маршрутки № 71 и № 97.

Ранее в Минтрансе анонсировали создание новых автобусных маршрутов.

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Комментарии
3
282503441
1 сентября 2024, 18:31
И на чем добираться с ул Автозаводской до Автовокзала?
Гость
1 сентября 2024, 18:42
Маршрутка 94С, просто ужас. Номер 50 и 60 дублируют 94 маршрут?Суздалка, 5-ый микрорайон уже до Костромской дороги, а транспорта нет. С конечной даже в 6.30 уехать проблема. Кто принял к эксплуатации 94С, чтобы им самим ездить на этих инвалидках. Это полное непонимание проблемы и издевательство со стороны областной власти.
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