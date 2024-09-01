В Ярославле пропала популярная маршрутка. Что случилось

Рассказываем, куда пропала маршрутка № 94 Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле отменили маршрутку № 94. Ранее в региональном Министерстве транспорта предупреждали о прекращении работы перевозчиков 31 августа 2024 года.

— Для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан установлены маршруты по регулируемым тарифам с индексом «С» — № 40С, 84С, 94С, 97С, 71С, — ранее объясняли порталу 76.RU в Минтрансе.

94-й маршрут «Улица Чкалова» — «5-й микрорайон» обслуживали сразу три перевозчика: ИП Маляров Е. В., ИП Селезнев А. В., ИП Травникова Е. М. Лицензия на работу была подписана до транспортной реформы 2023 года.

На пропажу обратили внимание ярославцы в группе «Общественный транспорт Ярославля» во «ВКонтакте».

— В лучшие годы интервал движения на нем составлял 4 минуты. На линии работали микроавтобусы разных моделей, в конце нулевых на линию также выходил ПАЗик. После запуска по улице Чкалова электробусов 50 и 60 маршрутов, дублирующих 94 маршрутку, большая часть микроавтобусов была распродана, работать стало невыгодно. К тому же близился конец действия свидетельства. В последние месяцы ярославцы могли ждать 94 маршрутку по 20-30 минут и более, а сами микроавтобусы ездили почти пустыми, потому что пассажиры пересели на более комфортные электробусы, — пишут в соцсетях.

Напомним, с прошлого года ответственность за автобусные перевозки в Ярославле перешла от мэрии к областному правительству. После модернизации транспортной системы на маршруты вышли новые перевозчики. Их определили через аукционы на сайте Госзакупок. Большинство маршрутов получили компании из Санкт-Петербурга и Москвы. Одним из условий контракта было обязательство поставить новые автобусы.

До этого аналогичным образом прекратила работу маршрутка № 40, в ноябре закончится свидетельство у № 84. В следующем году с городских улиц пропадут маршрутки № 71 и № 97.