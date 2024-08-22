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Дороги и транспорт В Ярославле на четыре дня поменяют маршруты семи автобусов

В Ярославле на четыре дня поменяют маршруты семи автобусов

Рассказываем, когда и на каком участке транспорт начнет ходить по-новому

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2 комментария

Из-за ремонта трамвайных путей в Ярославле временно поменяют маршруты автобусов

В Ярославле на несколько дней поменяют маршруты автобусов в Дзержинском районе. Об этом 22 августа сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Блюхера и Колесовой, в районе ЖК «Октябрь».

— 24, 25, 31 августа, а также 1 сентября на участке пересечения улицы Урицкого и улицы Блюхера планируется полное закрытие движения транспорта, — сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Схема перекрытия дороги

Автобусы вместо улицы Урицкого на участке от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта пустят по улице Елены Колесовой.

— Для посадки и высадки пассажиров на улице Елены Колесовой будут оборудованы остановки в районе домов № 4, 8, 30, 38 с временными посадочными площадками, а также дорожными знаками, — уточнили власти.

Какие автобусы поедут по-новому:

  • № 1 «Улица Волгоградская» — «5-й мкр»;

  • № 10 «15-й мкр» — «НЗКИ»;

  • № 11 «Ярославль-Главный» — «15-й мкр»;

  • № 25 «15-й мкр» — «Машприбор»;

  • № 70 «Фабрика „Красный Перевал“» — «Улица Труфанова»;

  • № 77 «Улица Труфанова» — «Фабрика „Красный Перевал“»;

  • № 90 «ТЦ „Аксон“» — «Областная больница».

Напомним, в Ярославле идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком выступает компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области в 2022 году заключило концессионное соглашение. По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

Замена рельсов началась с Дзержинского района. Первой в 2023 году на ремонт закрыли ветку трамвая № 6 на улице Блюхера. С 1 июля 2024 года к ней добавился отрезок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Чуть раньше, с 7 июня, в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. Завершить замену рельсов в Брагине обещают до конца 2024 года. Затем ремонт переместится на участок от ТЦ «Омега» до конечных остановок на улице Свердлова и на Пятерке.

ПО ТЕМЕ
Автобусы Маршрут Ремонт Рельсы Трамвай Перекрытие движения
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Комментарии
2
Гость
22 августа 2024, 18:28
ночью делать надо !!!!
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