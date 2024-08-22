В Ярославле на четыре дня поменяют маршруты семи автобусов

Из-за ремонта трамвайных путей в Ярославле временно поменяют маршруты автобусов Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле на несколько дней поменяют маршруты автобусов в Дзержинском районе. Об этом 22 августа сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Блюхера и Колесовой, в районе ЖК «Октябрь».

— 24, 25, 31 августа, а также 1 сентября на участке пересечения улицы Урицкого и улицы Блюхера планируется полное закрытие движения транспорта, — сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Схема перекрытия дороги Источник: мэрия Ярославля











Автобусы вместо улицы Урицкого на участке от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта пустят по улице Елены Колесовой.

— Для посадки и высадки пассажиров на улице Елены Колесовой будут оборудованы остановки в районе домов № 4, 8, 30, 38 с временными посадочными площадками, а также дорожными знаками, — уточнили власти.

Какие автобусы поедут по-новому:

№ 1 «Улица Волгоградская» — «5-й мкр»;

№ 10 «15-й мкр» — «НЗКИ»;

№ 11 «Ярославль-Главный» — «15-й мкр»;

№ 25 «15-й мкр» — «Машприбор»;

№ 70 «Фабрика „Красный Перевал“» — «Улица Труфанова»;

№ 77 «Улица Труфанова» — «Фабрика „Красный Перевал“»;

№ 90 «ТЦ „Аксон“» — «Областная больница».

Напомним, в Ярославле идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком выступает компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области в 2022 году заключило концессионное соглашение. По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.