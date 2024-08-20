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Дороги и транспорт Дороже, чем было у нелегалов: назвали стоимость проезда в легендарной маршрутке в Ярославле

Дороже, чем было у нелегалов: назвали стоимость проезда в легендарной маршрутке в Ярославле

Сколько теперь нужно будет заплатить за проезд до Ростова Великого

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4 комментария

Сколько теперь стоит проезд

В Министерстве транспорта Ярославской области назвали стоимость проезда в автобусе № 177, который обслуживает маршрут Ростов — Ярославль. Раньше вместо него курсировали нелегальные микроавтобусы № 107, которые спустя пять лет всё же удалось выгнать с рынка. После последнего повышения стоимости билетов проезд стоил 160 рублей. Легальная альтернатива дороже.

— От начальной до конечной точки маршрута № 177 Ростов — Ярославль стоимость проезда составляет 211 рублей в одну сторону и 210 рублей в обратную, — рассказали 76.RU в региональном Минтрансе.

Если пассажир поедет не до конечной точки, стоимость будет рассчитываться по такой схеме: 3,68 рубля за километр.

— Для расчета стоимости конкретной поездки требуется уточнить начальный и конечный пункт следования, — объяснили власти.

Например, согласно картам, примерное расстояние от Ярославля до поселка Семибратово в Ростовском районе — 44,3 километра. То есть, чтобы узнать стоимость билета, умножаем 3,68 рубля на 44,3 километра. Получаем в итоге 163 рубля с небольшим.

Ранее портал 76.RU сообщал, что перевозчиком на маршруте № 177 стало АО «Ярославское АТП».

Узнать дополнительную информацию о маршруте можно по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: +7 (4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.

Мы также рассказывали, как московская компания несколько лет нелегально возила пассажиров из Ростова в Ярославль и обратно.

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Маршрутка Автобус Министерство транспорта Тарифы на перевозки
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Комментарии
4
Гость
20 августа 2024, 17:47
До никому не нужной транспортной реформы в Ярославле проезд тоже был дешевле
Гость
20 августа 2024, 17:43
Естественно дороже, ведь с этой стоимости уплачены все налоги.
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