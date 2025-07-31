Толпы были уже тогда! Как отдыхали советские люди в Геленджике — 10 фото прямиком из 1970-х

Сейчас песчаные пляжи в Геленджике — это нечто обыденное. Но мало кто помнит, не считая местных, что раньше все пляжи курорта были покрыты галькой и только в конце 1960-х ученые обнаружили крупные залежи песка в бухте, а в начале 1970-х в Геленджике появились первые песчаные пляжи. В то же время городу был присвоен статус курорта всесоюзного значения.
93.RU решили поностальгировать и собрали фото, как 50 лет назад выглядел отдых в Геленджике. Как можно заметить, отдыхающих было много уже тогда!
Популярности Геленджика среди советских отдыхающих способствовал и тот факт, что в этом небольшом курортном городе находился и успешно работал гражданский аэропорт, который принимал пассажирские перевозки, начиная с середины 1950-х годов.
Аэропорт находится на западном берегу Геленджикской бухты, в районе Тонкого мыса. В советское время он обслуживал до 34 рейсов в день, связывая курорт с Москвой, Краснодаром, Ростовом-на-Дону и другими городами. Туристы летели на отдых в Геленджик со всего Советского Союза.
Ранее 93.RU показали, как в советские годы выглядели пляжи Анапы.