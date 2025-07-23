НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

с-в.

 746мм 83%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Застраивают элитный участок на набережной
Ищут нового перевозчика
Летние предложения медцентров Ярославля
Теплоход-колесник в Ярославле
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Лето «Можно было разгуляться»: ярославна откровенно рассказала об отдыхе на Черном море в 2025 году. Видео

«Можно было разгуляться»: ярославна откровенно рассказала об отдыхе на Черном море в 2025 году. Видео

Журналистка 76.RU поделилась информацией о ценах и развлечениях на русском юге

1 797
2 комментария

Как ярославна провела отпуск на Черном море в 2025 году

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU, Елена Вахрушева / Городские медиа

Жительница Ярославля Алина Сардекова поделилась впечатлениями от отдыха на Черноморском побережье в 2025 году. В июне они с мужем отправились в Джубгу Туапсинского района.

Поначалу испугались, что будет холодно. В первый день курорт встретил туристов непогодой. Однако уже на следующее утро из-за облаков выглянуло солнце, а море успокоилось.

«Местные вокруг говорили, что этим летом холодно и туристов мало. Один мужчина признался, что они с домочадцами до сих пор спят ночью под пледами, а обычно в июне им и от простыни жарко», — рассказала Алина.

Когда погода улучшилась, валяться без дела на пляже пара не хотела. А потому стали искать для себя развлечения. О том, чем туристов этим летом радовал русский юг, и сколько денег за это нужно было заплатить — смотрите в коротком видео выше.

В отдельном тексте Алина рассказывала, сколько денег они с мужем потратили на платные дороги. Если вы готовитесь к путешествию на авто, стоит запастись средствами, однако есть способы сэкономить.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Отпуск Черное море Джубга Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
51 минута
Море, солнце, пляж, песок, За волной волна идет. Чайки кружат над волнами, Ветер крики их несет. В море паруса белеют, Мчат ракеты-скутера, На шезлонгах себе млеют Загорелые тела. На матрацах, покрывалах Загорелый люд лежит, Боди-арта зазывала Разукраситься манит.
Гость
1 час
Достали постить одно и то же
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление