«Можно было разгуляться»: ярославна откровенно рассказала об отдыхе на Черном море в 2025 году. Видео

Как ярославна провела отпуск на Черном море в 2025 году Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Елена Вахрушева / Городские медиа

Жительница Ярославля Алина Сардекова поделилась впечатлениями от отдыха на Черноморском побережье в 2025 году. В июне они с мужем отправились в Джубгу Туапсинского района.

Поначалу испугались, что будет холодно. В первый день курорт встретил туристов непогодой. Однако уже на следующее утро из-за облаков выглянуло солнце, а море успокоилось.

«Местные вокруг говорили, что этим летом холодно и туристов мало. Один мужчина признался, что они с домочадцами до сих пор спят ночью под пледами, а обычно в июне им и от простыни жарко», — рассказала Алина.

Когда погода улучшилась, валяться без дела на пляже пара не хотела. А потому стали искать для себя развлечения. О том, чем туристов этим летом радовал русский юг, и сколько денег за это нужно было заплатить — смотрите в коротком видео выше.