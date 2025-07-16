Ждать ли нашествия комаров в Ярославской области из-за аномальной жары? Ответил биолог

Ждать ли нашествия комаров в Ярославской области Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В последние несколько дней в социальных сетях обсуждают возможное нашествие комаров в Центральной России. Якобы насекомых из-за жары станет больше.

Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ имени П. Г. Демидова Александр Русинов рассказал, что комары имеют температурные пределы активности. То есть, слишком жаркая погода не является для них благоприятной.

«Спадение же активности возникает при повышении температуры выше 29-30 градусов. Однако основной сезон размножения комаров уже подходит к концу. Комары в регионе, несомненно, будут, но экстремального их количества ожидать не следует», — рассказал Александр Русинов в ответ на вопрос 76.RU.

Также эколог Асхат Каюмов в беседе с нашими коллегами из NN.RU говорил, что на популяцию комаров текущие погодные условия влияют мало. Их количество может увеличиться, если в регионе появится, например, больше водоемов. То есть мест, где комары занимаются размножением.