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Садовод из Ярославской области рассказала, как вырастить богатый урожай. Видео

Публикуем рекомендации от Анжелики Уткиной

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3 комментария

Ярославка выращивает огромные овощи и фрукты

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

30-летняя Анжелика Уткина из Ярославской области рассказала, как выращивает гигантские овощи. В огороде у девушки чего только не растет: арбузы, тыквы, кабачки, огурцы, помидоры, лук и многое другое. Однако их уникальность в том, что вес некоторых плодов достигает десятков, а иногда и сотен килограммов.

Так, в 2024 году Анжелика вырастила на своем участке тыкву-гиганта весом почти в полтонны. Одним из секретов богатого урожая садовница называет полив.

«Поливать нужно обильно. Я не измеряю точное количество воды — просто подключаю шланг к бочке и направляю воду под корень. Уходит много — минимум 50 литров в день, иногда больше, в зависимости от погоды», — отметила наша собеседница.

Анжелика работает в офисе и одновременно ухаживает за огородом, поэтому заниматься растениями ей удается только по вечерам. На полив она ежедневно тратит от одного до двух часов.

Подробнее о том, как правильно выращивать гигантские овощи и как за ними ухаживать — смотрите в видеосюжете выше.

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Комментарии
3
Гость
1 час
а налоги в казну она заплатила?! надо всех садоводов ещё раз обложить налогом для пополнения казны Хосударя
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