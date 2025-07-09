«Облако высотой в 14 километров»: синоптики объяснили мощь грозы в Ярославле. Ждать ли повторения?

В Ярославле опять прогнозирую грозу Источник: Алесандр Морозов

8 июля на Ярославль обрушилась мощнейшая гроза. Синоптики прогнозировали ненастье, но его силу предугадать всегда сложно. Это зависит от множества условий.

«Была мощная кучево-дождевая облачность Высота облака составляла около 14 километров. Под ним образовался шкваловый ворот. И этот шквал прошел через Ярославский район», — объяснили порталу 76.RU в Ярославском ЦГМС.

Шкваловый ворот (грозовой воротник, валовые облака) — это вид кучево-дождевых облаков, которые формируются на переднем крае грозы. Облака похожи на длинный вал. Шкваловый ворот образуется из-за столкновения холодного и теплого воздуха в грозовом фронте. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный уходит вниз, из-за чего облака скручиваются в форму ворота.

Вот такое облако 8 июля нависло над Ярославлем Источник: читательница 76.RU Анна

На 9 июля в Ярославской области вновь прогнозируют грозу. По информации синоптиков, вероятнее всего, она пройдет во второй половине дня и затронет преимущественно южные территории региона. В ЦГМС надеются, что по силе она все-таки будет уступать, той, что обрушилась на Ярославль накануне.

«Слабые грозы редко бывают, когда температура воздуха доходит почти до 30 градусов. Сегодня условия похожие, но прохождение фронта будет немного другим. Поэтому такой грозы и такого сильного ветра, как вчера, быть не должно», — пояснили в ЦГМС.

Также гроза ожидается и 10 июля. Министерство региональной безопасности Ярославской области выпустило предупреждение, в котором говорится о возможности в отдельных районах ливня и града.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю с 15:00 9 июля до 06:00 10 июля», — сообщили власти.

Во время грозы ярославцам порекомендовали не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами, избегать нахождения на открытой местности и около водоемов. В экстренных случаях звонить на номер 112.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

9 июля, среда: облачная с прояснениями погода, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем: +24…+29 градусов;

10 июля, четверг: переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +14…+19 градусов, днем: +29…+34 градуса;

11 июля, пятница: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +15…+20 градусов, днем: +29…+34 градуса;

12 июля, суббота: переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью: +19 градусов, днем: +34 градуса;

13 июля, воскресенье: облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +20 градусов, днем: +33 градуса.