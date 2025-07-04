Доберется ли гроза с сильным ветром из Петербурга до Ярославля? Отвечают синоптики

Ярославцев предупредили о грозе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Ярославской области отменили экстренное предупреждение о грозе с градом. Как сообщили в Ярославском ЦГМС — филиале ФГБУ «Центральное УГМС», опасные явления отошли восточнее. Ранее в МЧС предупреждали о грозе и граде в Ярославле 4 июля.

«Предупреждение было выпущено вчера на сегодняшний день. На данный момент все явления отошли восточнее, сейчас гроза в Костромской области. В Ярославской области, скорее всего, ничего не будет», — рассказали в беседе с 76.RU в Ярославском ЦГМС днем 4 июля.

В выходные, 5 и 6 июля, в регионе ожидается небольшое похолодание, дневная температура будет держаться около 20 градусов.

«В субботу у нас погода без существенных осадков. В воскресенье днем пройдет кратковременный дождь, небольшими значениями. В субботу похолодает, будет прогреваться максимум до +20 градусов», — добавили синоптики.

Тем временем, на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ветром и дождем. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки.ру», там бушует циклон Engin, «Энджин» или «Енгин». В городе повалены десятки деревьев, есть пострадавшие. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, это историческое событие, поскольку если бы не закрытая дамба, в Северной столице бы уже фиксировали второе в истории наблюдений июльское наводнение.

По данным Ярославского ЦГМС, до столицы Золотого кольца России такая стихия не доберется.