«Пойдет на пользу»: агроном рассказала, как часто поливать огурцы

Агроном объяснила, почему желтеют огурцы и как это предотвратить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Совсем скоро огурцы дадут свой первый урожай, но капризная погода может серьезно навредить растениям. Важно вовремя и правильно поливать огурцы, а также подкармливать. Разбираемся в тонкостях ухода за этими растениями вместе с агрономом, кандидатом сельскохозяйственных наук Людмилой Шубиной.

Как часто поливать огурцы

Огурцы нужно поливать чаще, чем томаты, особенно в теплице. Лучше всего два раза в неделю. Если нет такой возможности, то раз в неделю должен быть обильный полив, а на остальные дни можно воткнуть рядом с растениями перевернутые пластиковые бутылки с водой объемом хотя бы полтора литра. Через дырку в крышке будет поступать вода — это такой своеобразный капельный полив в жару.

— Огурец — это широколиственная культура, которая испаряет много влаги. Растение тратит ее очень много на формирование листьев и плодов. Под каждый корень нужно вносить 7–10 литров воды, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Огурцы нужно регулярно подкармливать Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Сейчас огурцы набирают и зеленую массу, и наращивают первые плоды. А поскольку на 95% огурчики состоят именно из воды, нельзя пренебрегать поливом. При этом необязательно, чтобы это была именно теплая влага.

— Я считаю, что это заблуждение: поливать только теплой водой. Это народ просто изматывает и изводит, — отметила агроном. — Конечно, если есть возможность поливать отстоянной тёплой водой, нагревшейся на солнце, то это не возбраняется и огурцу пойдет на пользу. Но сейчас полив и холодной водой ему не навредит, так как земля хорошо прогревается.

Поливать огурцы нужно под корень либо рано утром, до восхода солнца, либо поздно вечером — второй вариант предпочтительнее. Хотя бы раз в неделю растение нужно обильно опрыскивать водой по листу — это убережет огурец от паутинного клеща и других вредителей. Эту процедуру нужно проводить только поздно вечером.

Желтеет лист огурца в теплице — что делать

Для огурцов очень важен азот. Без него растение плохо развивается и желтеет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Для пожелтения листьев огурцов может быть несколько причин, поэтому прежде чем что-то делать, нужно внимательно осмотреть растение и проанализировать его состояние.

Почему желтеют огурцы

Отработали свое

К концу июня снизу уже могут появиться желтые листья, потому что растение постепенно вырабатывает свой ресурс. Их нужно просто удалить.

Перегрев и солнечный ожог

В жару и под палящим солнцем страдают не только люди. Если температура поднималась выше +27 градусов, а притенить растения не было возможности, то листья могли пострадать. Достаточно наладить температуру в теплице, открыв ее на постоянное проветривание и увеличить полив, чтобы помочь растению выйти из стресса.

Нехватка азота

Терять свой цвет листья огурца могут из-за нехватки важнейшего элемента — азота. Растение требует регулярного и обильного полива, а вода достаточно быстро вымывает именно азот. Огурец нужно подкармливать каждые десять дней. Стоит внести азот в разведении, указанном на упаковке, и ситуация наладится.

Нехватка магния

Магний тоже очень важен для здоровья огурца. Его также придется вносить, не откладывая этот вопрос в долгий ящик. Если листья желтеют именно из-за нехватки удобрений, то стоит внести комплексные, чтобы не возиться с каждым элементом отдельно.

Небольшие пятна-ожоги могут появиться даже при самом тщательном уходе, потому что погода вносит свои коррективы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Паутинный клещ

В теплице при сухом воздухе очень быстро заводится паутинный клещ. Осмотрите листья с обратной стороны: если увидите паутинку и очень мелких вредителей, то нужно срочно принимать меры.

— Нужно обрезать желтый лист, подложив снизу пакет, замотать его и выбросить в мусорку или сжечь. Такие листья нельзя отправлять в компост или просто бросить на участке. Регулярно опрыскивайте огурец по листу, особенно с обратной стороны, — советует Людмила Шубина.

Химические препараты против вредителя — это крайняя мера, когда в теплице поражены все растения. В более благоприятной ситуации хорошо помогут и био-инсектициды. Нужно будет в течение месяца два–три раза обильно опрыскать растения, переворачивая листы.

Грибковые заболевания

Если листья желтеют не равномерно, а больше пятнами, то это признак появления грибкового заболевания. Это может быть фузариоз, антракноз, пероноспороз и еще ряд других грибков. Бороться с ними можно с помощью биопрепаратов, в составе которых бактерии Bacillus subtilis.

Достаточно двух–трех обработок в течение месяца. Нужно смачивать растение обильно, все листья с двух сторон.

Чем подкормить огурцы

Лучше всего чередовать органику и минеральные удобрения в подкормках Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Огурцы — одна из немногих культур, которая нуждается в регулярных подкормках. Растение тратит очень много сил и веществ на рост и развитие плодов, а регулярные поливы вымывают необходимое из почвы.

Подкармливать огурцы нужно каждые десять дней, чередуя органику и минеральные удобрения. Если нет возможности вносить комплексные минеральные удобрения, то можно подкармливать только органикой, но важно делать это регулярно и обильно.

— Минимум по 3 литра подкормки потребуется под каждое растение через полчаса–час после основного полива. Вносить аккуратно под корень. Это может быть настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10, — объяснила агроном.