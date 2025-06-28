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Лето Обустраиваем дачу Эксперт Дачников предупредили об опасном грибке, который косит сад. Агроном объяснила, как с ним бороться

Дачников предупредили об опасном грибке, который косит сад. Агроном объяснила, как с ним бороться

Эти советы помогут сохранить ваши яблони

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1 комментарий
Агроном дала советы, как бороться с монилиозом на плодовых деревьях | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАгроном дала советы, как бороться с монилиозом на плодовых деревьях | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Агроном дала советы, как бороться с монилиозом на плодовых деревьях

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Плодовые деревья не только дают богатый урожай, но и украшают любую дачу. Стоит признаться, яблони, вишни, сливы требуют внимательного ухода, поскольку плодовым могут угрожать как заморозки, так и вредители, заболевания.

Как определить грибок на яблонях

Агроном Елена Шадрина предупреждает дачников об опасном грибке, который может погубить посадки. В беседе с нашими коллегами из 72.RU эксперт рассказала, как обезопасить сад.

«Характерными признаками данного заболевания является подсыхание края листа и молодых побегов на яблоне и груше, а также усыхание целых ветвей на вишне сразу после цветения», — объяснила главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина.

По ее словам, распространению способствуют погодные условия — заражение происходит во время цветения растений. Если оперативно не приступить к лечению, то они могут полностью погибнуть.

«Начать необходимо с обрезки пораженных веток. Режьте и не жалейте до здоровой древесины на срезе. У больных побегов срез будет коричневым, так как поражены проводящие ткани дерева», — добавила агроном.

Чем обработать яблони от грибка

После обрезки проведите обработку фунгицидом «Хорус» с добавлением в рабочий раствор инсектицидов от вредителей — дозировка по инструкции. Данную баковую смесь применяйте минимум три раза: до цветения, во время цветения (только в вечернее время после лета пчел) и сразу после цветения. Интервал между обработками должен быть 7–10 дней.

Шадрина обратила внимание, болезнь поражает ослабленные деревья и кустарники. Поэтому проводите ежегодные подкормки 3–4 раза за сезон удобрениями в соответствии с периодом роста растений. За один сезон с болезнью справиться невозможно, наберитесь терпения и лечите посадки. Чем раньше начнете, тем больший получите эффект.

Лечение должно начинаться весной и заканчиваться осенью. Весной надо провести опрыскивание медьсодержащими препаратами, например, Хом, бордоская смесь. Во время фазы «розового бутона» рекомендуется использовать «Хорус» с инсектицидом от вредителей. Во время цветения этот препарат тоже можно применять. После цветения — его же, но снова с инсектицидом.

Последняя обработка проводится после плодоношения: медьсодержащими препаратами обрабатывайте стволы, ветки и приствольные круги. Листья и пораженные плоды нужно сжигать. В компост собирать листья нельзя.

Также монилиоз может поражать плоды яблонь и груш. На них образуются характерные круглые пятна, которые затем загнивают. Шадрина посоветовала снять пораженные плоды, собрать падалицу, обработать «Хорусом». И повторить обработку через 7–10 дней.

В конце сезона также рекомендуется работать с медьсодержащими препаратами

Ранее мы также рассказывали, чем полить лук и чеснок, чтобы перья не желтели. И публиковали советы агронома, как ухаживать за огурцами.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Заболевание Грибок Плодовые деревья Агроном Дача Яблони Сад
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Комментарии
1
Гость
1 час
Яблони прикажут вырубить, также поступили с поросятами и курами - помните? Жрать только через кассовый аппарат с налогами в казну
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