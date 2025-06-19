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Лето Обустраиваем дачу Инструкция Чем подкормить чеснок и лук в июне, чтобы получить крепкий урожай: объясняет агроном

Чем подкормить чеснок и лук в июне, чтобы получить крепкий урожай: объясняет агроном

Пригодится, когда начнете спасать желтеющие перья

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1 комментарий
Чтобы получить крепкие головки чеснока, обращайте внимание на его перо | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЧтобы получить крепкие головки чеснока, обращайте внимание на его перо | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Чтобы получить крепкие головки чеснока, обращайте внимание на его перо

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Жаркое лето ставит все больше задач перед дачниками. Из-за жары и обильного полива могут пострадать чеснок и лук. Разбираемся вместе с агрономом, почему желтеют их перья и чем подкормить овощи в июне, чтобы сберечь урожай.

Чем подкормить чеснок в июне

Основная подкормка чеснока и лука делается при посадке и в мае. Но жаркий июнь во многих регионах поставил новые задачи перед дачниками.

«Из-за жары приходилось поливать грядки чаще. А вода быстро вымывает азот в нижние слои почвы, откуда растениям их не достать. В итоге это сказывается на луковицах и чесноке», — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сейчас можно внести однократно удобрения с азотом в малых дозах. Стоит немного уменьшить объем, указанный на упаковке производителя. Если переборщить, то можно только навредить посадкам.

Чем полить лук и чеснок, чтобы не желтели

Лук чаще всего страдает от вредителей, чем от недостатка азота | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛук чаще всего страдает от вредителей, чем от недостатка азота | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лук чаще всего страдает от вредителей, чем от недостатка азота

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Для пожелтения пера у лука и чеснока есть несколько причин. Первая — это, конечно, палящее солнце, которое не могло хотя бы поверхностно его повредить. Вторая — нехватка важных элементов в почве, в первую очередь азота. Третья — на грядках завелась луковая муха.

Если вносить минеральные удобрения нет возможности или желания, то стоит приготовить настой сброженной травы. Им в разведении 1 к 10 нужно подкормить посадки дважды за июнь с разницей в 10-14 дней. Сделать настой будет нетрудно.

«Половину ведра наполнить порубленной свежей травой. Она может быть и скошена газонокосилкой. Для настоя не подойдет только обработанная ранее гербицидами трава, — подчеркнула агроном. — Налить воду, насыпать столовую ложку мочевины».

Сверху накрыть ведро пленкой и сделать несколько отверстий, чтобы газы не скапливались. Раствор должен забродить. На это уйдет примерно неделя, но на солнце процесс пойдет быстрее. Как только уйдет пена и останется темно-зеленая жижа, то можно концентрат разводить и поливать грядки.

«Все подкормки нужно вносить только после основного полива. Делать это стоит либо рано утром до восхода солнца, либо поздно вечером. Лучше все же вечером», — отметила специалист.

Луковая муха — чем обработать

Луковая муха может быстро расправится с урожаем | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЛуковая муха может быстро расправится с урожаем | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Луковая муха может быстро расправится с урожаем

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Луковая муха — грозный вредитель, с которым нужно бороться сразу же при появлении, иначе можно остаться без урожая. Определить вредителя не так и сложно. Он повреждает луковицу и перо начинает быстро желтеть. Нужно достать одно из растений и проверить, есть ли ходы в луковице. Если да, то все гнилые луковицы придется убрать с грядки. При этом есть несколько методов борьбы с вредителем.

Сохраните себе полезную картинку | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаСохраните себе полезную картинку | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Сохраните себе полезную картинку

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Соблюдение севооборота

Нельзя сажать лук на одну и ту же грядку второй год подряд и использовать под него грядки лука-порея или тюльпанов. Стоит располагать грядки рядом с морковью, которая отпугивает луковую муху

Опудривание грядок

Для того чтобы отпугнуть вредителя можно регулярно опудривать золой грядки с луком раз в одну-две недели. Также для этого подойдет смесь табачной пыли и золы.

Аммиачная вода

Нужно развести стакан аммиачной воды в 10 литрах воды. И после основного полива обильно внести раствор. Полить грядку нужно будет 2–3 раза в течение месяца с разницей в 7-10 дней.

Как ухаживать за чесноком и луком

Грядки с луком и чесноком нужно регулярно рыхлить | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUГрядки с луком и чесноком нужно регулярно рыхлить | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Грядки с луком и чесноком нужно регулярно рыхлить

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Лук очень не любит перепады во влажности — чередование жары и обильного внесения влаги сильно бьет по растениям. Не стоит устраивать на грядках болото в течение нескольких дней в надежде, что это защитит от пересыхания в течение недели.

«Достаточно обильного полива раз в неделю. Именно обильного, а не одной леечкой на грядку. Нужно лить воду до тех пор, пока она не начнет немного стоять. Тогда этого будет достаточно. В субботу полили, в воскресенье подрыхлили», — советует специалист.

Рыхлением можно закрыть влагу в почве. Также стоит использовать такой агроприем как мульчирование. Оно предотвратит быстрое испарение влаги и не даст массово расти сорнякам. Благодаря рыхлению почва также будет насыщаться кислородом.

Что еще почитать про сад и огород

Как часто поливать кабачки и чем их подкормить в открытом грунте — объясняет агроном.

Как часто поливать огурцы и почему желтеет лист в теплице — инструкция для дачников.

Что нужно сделать в июне — благоприятные дни для посадок и важный список работ.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Чеснок Лук Подкормка Удобрение Азот Июнь Азотные удобрения
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Комментарии
1
Гость
1 час
Карбидом. что бы ядренее был
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