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Страна и мир Эксперт На море, в горах или в лесу: турагент назвала популярные санатории для отдыха этим летом

На море, в горах или в лесу: турагент назвала популярные санатории для отдыха этим летом

Публикуем топ-3 направления

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1 комментарий
Турагент Ольга Галкина рассказала, какие санатории стоит выбирать для отдыха | Источник: Андрей Ефимцов / 93.RUТурагент Ольга Галкина рассказала, какие санатории стоит выбирать для отдыха | Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

Турагент Ольга Галкина рассказала, какие санатории стоит выбирать для отдыха

Источник:
Андрей Ефимцов / 93.RU

В этом году в топе популярных направления для отпуска традиционно Черноморское побережье и путешествия по городам России, например, в Калининград, Санкт-Петербург или Казань. При этом в последнее время набирает популярность когда-то позабытый вид отдыха — санаторный. Отдыхающие на время отпуска получают не только трехразовое питание и неспешные прогулки, но и медицинские процедуры, массажи и все, что принесет пользу для здоровья. Тренд задают не только взрослые туристы, но и зумеры.

Директор офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте в Ярославле Ольга Галкина в беседе с 76.RU назвала топ-3 направления медицинского туризма этим летом и рассказала, как выбрать свой санаторий.

Не только для пенсионеров

«Буквально лет 15 назад, приехав в санаторий можно было увидеть только бабушек и дедушек, но сейчас всё поменялось. В санатории ездят все от мала до велика, включая молодежь, семьи с детьми», — отметила Ольга Галкина.

По словам эксперта, многие жители Центральной России, в том числе Ярославской области, еще пять лет назад выбирали для медицинского отдыха европейские курорты.

«Когда меня попросили дать комментарий про медицинский туризм ярославцев, я мечтательно улыбнулась и вспомнила доковидные времена. Тогда буквально каждый день наши клиенты вылетали в Чехию, Карловы Вары. Я искренне считаю, что там лечение было самым хорошим, особенно в соотношении цена — качество», — поделилась Ольга.

Такой вид отдыха позволяет привести в порядок и ментальное, и физическое состояние туриста.

«Важно знать, что в санатории с лечением не бывает горящих туров! Бронировать их нужно заранее. Необязательно чем-то болеть или чувствовать себя плохо, чтобы поехать в отпуск с процедурами. Сейчас очень популярна превентивная медицина», — отметила эксперт.

Превентивная медицина — комплекс мероприятий, направленных на предотвращение физических и психических болезней, а также профилактику различных расстройств и сохранения долголетия.

Куда поехать в отпуск

Среди ярославцев набирают популярность курорты Кавказа и санатории в Ярославской области.

«На первом месте несомненно Кавказские Минеральные Воды. Это обуславливается непродолжительным перелетом, большой базой лечебниц и поистине целебной минеральной водой. На втором месте — лечебницы Ярославской области такие как „Золотой Колос“, „Ясные Зори“, „Красный Холм“, Большие и Малые Соли», — поделилась турагент.

По словам Ольги, до ярославских санаториев просто и быстро добраться, там предлагают большой спектр лечебной базы под любые профили. В этом преимущество данного направления.

«На третьем месте — всем известная и многими любимая Мацеста в Сочи. Санатории Мацесты используют сероводородную и природную йодобромную воду Кудепстинского месторождения и иловую грязь, а также предлагают много сопутствующих процедур», — объяснила Ольга.

Куда поехать на отдых в санаторий:

  • Кавказские Минеральные Воды;

  • лечебницы Ярославской области;

  • Сочи.

Ранее мы рассказывали, как бесплатно отправить ребенка в санаторий на отдых. Подробная инструкция — в этом материале. Кроме того, мы публиковали обзор теплоходов с удобствами.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Санаторий Туризм Черное море Здоровье Отдых
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Видимо времена меняются в лучшую сторону! Раньше, в санаториях, отдыхали только так называемые "хоккеисты". Так называли пожилых людей с палочками. Посмотрел цены, и офигел, Пенсам, точно не-по-кар-ма-ну! 😡
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