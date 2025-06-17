Прощаемся с теплом? Синоптики предупредили о ливнях в Центральной России во второй половине июня

В «Фобосе» предупредили о новой волне ливней в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На смену солнечной и сухой погоде в Центральную Россию ворвутся ливни. Такой прогноз дали специалисты центра «Фобос».

«На западе Русской равнины благодаря антициклону открылось небольшое солнечное окно. Правда, совсем скоро оно опять закроется — из Европы в нашу страну прорываются тучи нового вихря», — предупредили в «Фобосе».

Холодный фронт ранее принес ливни в южные регионы, в частности, затопило Сочи. 17 июня циклон прорвется на запад и северо-запад Европейской России.

«Однако в большинстве районов интенсивность осадков не превысит 5–10 мм за сутки. А на юге и востоке по-прежнему будут клубиться массивы фронтальной облачности», — добавили специалисты.

Тучи сбросят основную часть запасов влаги, затем ливни начнут ослабевать.

В Ярославле 17 июня ожидается ясная погода, температура воздуха составит +17…19 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. В ночь на 18 июня похолодает до +8…+10 °C.

Погода в Ярославле по дням:

18 июня на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода; ночью +8…10 °C, днем +21…23 °C, ветер слабый;

19 июня прогнозируют переменную облачность и сильный дождь, возможна гроза; ночью +13..15 °C, днем +17..19 °C, ветер слабый;

20 июня на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +12…14 °C, днем +20…22 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

21 июня вновь будет малооблачная погода; ночью +10…12 °C, днем +15…17 °C, ветер северный, сильный, порывы до 9 метров в секунду.