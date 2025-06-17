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Лето Все дело во влаге! Агроном рассказала, как вырастить баклажаны без особых усилий

Все дело во влаге! Агроном рассказала, как вырастить баклажаны без особых усилий

Для получения богатого урожая стоит учитывать несколько факторов

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Агроном Нурания Шарыгина рассказала, как ухаживать за баклажанами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАгроном Нурания Шарыгина рассказала, как ухаживать за баклажанами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Агроном Нурания Шарыгина рассказала, как ухаживать за баклажанами

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В условиях нашего климата выращивание баклажанов требует внимательного подхода. Важно учитывать и подкормку, и полив. Агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания Шарыгина рассказала, как получить богатый урожай без особых усилий.

Чаще всего дачники выращивают эту культуры в теплицах. Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому с самого начала лучше сажать семена в отдельные емкости. По ее словам, пересаживают рассаду в открытый грунт методом перевалки — вместе с земляным комом и не касаясь корешков.

«Старайтесь садить в шахматном порядке, расстояние от лунок 45 сантиметров. Между рядами достаточно 60 сантиметров. Глубина лунок не более 15 сантиметров», — говорит специалист.

Для сохранения влаги и защиты от сорняков агроном рекомендует сразу после высадки мульчировать почву вокруг баклажанов травой, соломой или опилками.

Как часто поливать баклажаны

Баклажаны любят влагу, но не прощают переизбытка воды. Если посадки не замульчированы, то в жару поливать надо через день — вечером и под корень, чтобы влага не испарялась сразу на солнце.

Эта культура чувствительна и к погодным условиям: не переносит ветра, сквозняков и резких перепадов температуры. В теплице важно проветривать аккуратно — открывать форточки и двери с одной стороны. Для открытого грунта агроном советует использовать закрытый по всем сторонам и без крыши мини-парник.

Через 2–3 недели после высадки рассады в грунт нужно провести первую подкормку, продолжает Шарыгина. Подойдут настой сброженной травы, коровяка или куриного помета. Главное перед этим увлажнить почву вокруг растений минеральными удобрениями, чтобы корни не получили ожог.

Вторую подкормку проводят, когда появляются бутоны. Здесь уже нужны калийно-фосфорные удобрения. На 10 литров воды добавляют столовую ложку сульфата калия и поливают растения. Затем слегка рыхлят почву, вносят суперфосфат (половина чайной ложки на куст) и заделывают гранулы в землю.

Собирать баклажаны следует до полного созревания. Важно помнить, что перезревшие плоды теряют вкус.

«Срезать нужно аккуратно острым ножом или секатором вместе с плодоножкой. Хранить баклажаны максимум месяц», — предупреждает специалист.

Ранее мы также рассказывали, как правильно ухаживать за огурцами.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Баклажаны Агроном Огород
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