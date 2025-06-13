Жителей Ярославской области предупредили о грозе и сильном ветре

В Ярославской области ожидают грозу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области в ближайшие часы начнется гроза. О ненастье 13 июня предупредили в Министерстве региональной безопасности.

«Грозы, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 13 июня», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Во время непогоды жителей региона просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями. Также специалисты советуют не парковать рядом с ними машины.

О грозе 13 июня жителей Ярославской области предупреждали днем ранее. По данным Росгидрометцентра, на погоду в регионах Центральной России влияет активный циклон, именно он принес похолодание и дожди.