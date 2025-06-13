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Лето Жителей Ярославской области предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Ярославской области предупредили о грозе и сильном ветре

Когда будет бушевать непогода

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2 комментария
В Ярославской области ожидают грозу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области ожидают грозу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области ожидают грозу

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области в ближайшие часы начнется гроза. О ненастье 13 июня предупредили в Министерстве региональной безопасности.

«Грозы, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 13 июня», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Во время непогоды жителей региона просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями. Также специалисты советуют не парковать рядом с ними машины.

О грозе 13 июня жителей Ярославской области предупреждали днем ранее. По данным Росгидрометцентра, на погоду в регионах Центральной России влияет активный циклон, именно он принес похолодание и дожди.

Ранее синоптик давал прогноз на длинные выходные. Александр Шувалов предупреждал, что жару и солнце в Центральной России заменят затяжные дожди и ветра.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Гроза Предупреждение Министерство региональной безопасности
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Комментарии
3
282503441
34 минуты
уже с 10 утра бушует эта не погода...
Гость
4 минуты
В Ярославском районе, направление Диево-Городище был небольшой дождичек, сейчас даже солнце есть, возможно ближе к вечеру будет гроза.
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