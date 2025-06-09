Ярославцев предупредили об аномальной погоде: прогноз на неделю

Жителей Ярославской области предупредили об аномальной жаре и грозах. Такой прогноз дали в метеоцентре «Фобос». В регионах Центральной России 9 июня возможен сильный дождь, гроза, воздух прогреется до +25… +27 °C.
«Рабочая неделя стартует аномально жаркой погодой, и несмотря на локальные ливни и грозы воздух днем прогреется до +25… +30 °C <…> Но уже во вторник в регион станет поступать более прохладный воздух из Скандинавии, и постепенно дневная температура понизится до +19… +24 °C», — сообщили метеорологи в центре «Фобос».
Согласно прогнозу Гидрометцентра, 9 июня воздух в Ярославле прогреется до +29 °C.
Прогноз погоды на неделю:
во вторник, 10 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; температура ночью — +12… +14 °C, днем — +19… +21 °C, ветер юго-западный, умеренный;
в среду, 11 июня, ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь; ночью температура будет держаться в районе +15… +17 °C, днем — +18… +20 °C, ветер юго-западный, умеренный;
в четверг, 12 июня, в течение суток стоит ожидать переменную облачность и небольшой дождь; температура ночью — +12… +14 °C, днем — +18… +20 °C, ветер восточный, умеренный;
в пятницу, 13 июня, ожидается переменная облачность, сильный дождь, даже возможна гроза; ночью температура составит от +13 до +15 °C, днем — +18… +20 °C, ветер восточный, умеренный.
в субботу, 14 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь; температура ночью — +12… +14 °C, днем — +18… +20 °C, ветер восточный, умеренный.
в воскресенье, 15 июня, ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью — +10… +12 °C, днем — +17… +19 °C, ветер слабый.
Ранее ярославцев предупредили об опасном природном явлении.
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