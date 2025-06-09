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Лето Ярославцев предупредили об аномальной погоде: прогноз на неделю

Ярославцев предупредили об аномальной погоде: прогноз на неделю

Не обойдется без гроз

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5 комментариев
В Ярославле ожидается жаркая погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ожидается жаркая погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ожидается жаркая погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об аномальной жаре и грозах. Такой прогноз дали в метеоцентре «Фобос». В регионах Центральной России 9 июня возможен сильный дождь, гроза, воздух прогреется до +25… +27 °C.

«Рабочая неделя стартует аномально жаркой погодой, и несмотря на локальные ливни и грозы воздух днем прогреется до +25… +30 °C <…> Но уже во вторник в регион станет поступать более прохладный воздух из Скандинавии, и постепенно дневная температура понизится до +19… +24 °C», — сообщили метеорологи в центре «Фобос».

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 9 июня воздух в Ярославле прогреется до +29 °C.

Прогноз погоды на неделю:

  • во вторник, 10 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; температура ночью — +12… +14 °C, днем — +19… +21 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в среду, 11 июня, ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь; ночью температура будет держаться в районе +15… +17 °C, днем — +18… +20 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в четверг, 12 июня, в течение суток стоит ожидать переменную облачность и небольшой дождь; температура ночью — +12… +14 °C, днем — +18… +20 °C, ветер восточный, умеренный;

  • в пятницу, 13 июня, ожидается переменная облачность, сильный дождь, даже возможна гроза; ночью температура составит от +13 до +15 °C, днем — +18… +20 °C, ветер восточный, умеренный.

  • в субботу, 14 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь; температура ночью — +12… +14 °C, днем — +18… +20 °C, ветер восточный, умеренный.

  • в воскресенье, 15 июня, ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью — +10… +12 °C, днем — +17… +19 °C, ветер слабый.

Ранее ярославцев предупредили об опасном природном явлении.

Прогноз на каждый день также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
5
Гость
9 июня, 10:32
У вас что не новость о погоде, то погода аномальная
Гость
9 июня, 11:06
И чего позорятся, погоду на ближайший час точно предсказать не могут, а тут, аж на целую неделю замахнулись! 🤡🤡🤡
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