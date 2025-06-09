Ярославцев предупредили об аномальной погоде: прогноз на неделю

Жителей Ярославской области предупредили об аномальной жаре и грозах. Такой прогноз дали в метеоцентре «Фобос». В регионах Центральной России 9 июня возможен сильный дождь, гроза, воздух прогреется до +25… +27 °C.

«Рабочая неделя стартует аномально жаркой погодой, и несмотря на локальные ливни и грозы воздух днем прогреется до +25… +30 °C <…> Но уже во вторник в регион станет поступать более прохладный воздух из Скандинавии, и постепенно дневная температура понизится до +19… +24 °C», — сообщили метеорологи в центре «Фобос».