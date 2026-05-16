«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах

Результат за три месяца на ретиноидах Источник: Назифа Нурмухаметова / UFA1.RU

В нежное время, когда у подростка (пока еще не личности и вовсе не человека) формируется самооценка, у меня выскочили прыщи — беда планетарного масштаба в мире пубертата. Мне было всего 13 лет — тот самый возраст, когда начинают нравиться мальчишки. Я не была исключением, но предмет моих грез смеялся над моими прыщами. Представляете, где была самооценка у девочки-подростка?

Спасения пришлось ждать 9 лет. После череды неудач и походов к некомпетентным косметологам я пришла к системным ретиноидам. Какой получила результат, какие обнаружились побочные эффекты и во сколько обошлось лечение — в колонке для UFA1.RU.

Назифа Нурмухаметова Корреспондент UFA1.RU

Я была уверена, что, если бы кому-то из моих одноклассников предложили выбор: сидеть в классе наедине со мной или с самой страшной учительницей в школе, он бы выбрал ее без раздумий. И это при том, что ее коронной фразой была «Я тебя щас взорву» плюс разъяренный взгляд и манера держать ручку как нож. Да, всё-таки самооценка у меня была тогда на дне — и всё из-за кожи.

Что я только не перепробовала: и спиртом лицо жгла, и скрабами доводила и без того сухую кожу до шелушений, и маслом чайного дерева мазалась так, что от меня за километр пахло сиропом от горла. Мое лицо до сих пор проклинает меня за огуречный лосьон. А от голубой глины и маски из яичного желтка в шоке были и я, и вся окружающая мебель.

Кто знал, что до ремиссии мне долгих 9 лет? Точно не я, иначе бы рыдала из-за осознания, что школьная пора и студенчество пройдут в прыщах.

Это точно не экология

Самый главный вывод из всех моих приключений — не идти за лечением к косметологам, особенно наобум. Для многих главное — продать вам уход из своего арсенала, и неважно, подходит он вам или нет. Зачастую ориентируются только на тип кожи — проблемный, а вдобавок «толкают» одноразовый абсолютно бесполезный пилинг или чистку. Я потратила на этих «специалистов» несколько лет, больше 100 тысяч рублей ушло на средства, которые оказались пустышками. Ничего не помогало.

Справедливости ради скажу, что дерматологи в поликлиниках — отдельная тема. Однажды на приеме врач мне зарядила: «Родишь, потом пройдет». Это 14-летнему подростку! Этот поход мне тогда казался шансом на нормальную жизнь, и он себя не оправдал. Совет мне не пригодился — ушла разочарованная читать в интернете про пользу хозяйственного мыла для кожи. Спойлер: ни в коем случае не умывайте лицо мылом, никаким!

Кто-то может сказать, что все дело в экологии, питании и прочих внешних факторах — заявляю, что это абсолютное заблуждение. Я росла в деревне, где вода была из родника, яйца только что снесла курица, воздух мог испортить только старший брат, потому что до ближайшего города и заводов было около 300 км. Смена питания тоже не сработала: не так подышала — прыщи, много спала на одной стороне лица — прыщи, не поела — прыщи, поела — прыщи.

Кожа «цвела» — меня частенько с любопытством рассматривали исподтишка, как неведомую зверюшку. А на снимки тех времен я до сих пор смотрю с содроганием, проклиная фотографов.

Черная страница моей жизни и причина депрессии в 14 лет Источник: Назифа Нурмухаметова / UFA1.RU

Спасение, откуда не ждали

Свою спасительницу, дерматовенеролога из обычной государственной поликлиники, я встретила совершенно случайно и благодаря несчастью.

В прошлом ноябре я заполучила сильный дерматит из-за обуви. Тревогу забила, только когда уже не могла спать по ночам из-за зуда и вся опухла. Записалась к врачу, а там — милая мудрая бабулечка лет 70. Она меня успокоила, выписала уколы и мази, пригласила на повторный прием через неделю.

На него я уже пришла без косметики: просто не успела нанести тон, как делала каждый день на протяжении уже многих лет.

«Покраснела ты вся почему-то. Купероз и акне, да?» — спросила врач прямо с порога.

Меня удивило то, что она с ходу поняла проблему. Предыдущие специалисты либо неправильно определяли, что со мной происходит, либо выписывали неподходящий уход.

«Ничего страшного, сейчас тебе дерматит вылечим, потом за кожу возьмемся», — так и получилось. Понадобилось больше месяца, чтобы справиться с дерматитом, и врач взялась за мое лицо.

Противопоказания и побочки

Мой дерматолог сразу поняла, что обычные уходовые средства уже не помогут — нужна тяжелая артиллерия в виде системных ретиноидов, если состояние организма позволит их применять. Поэтому первое, мне пришлось сделать, — сдать кучу анализов: ЭКГ, кровь в обычной в поликлинике и в платном центре — 11 показателей биохимии. Без этого никак не обойтись.

Системные ретиноиды (изотретиноин) — эффективные, но токсичные препараты для лечения тяжелого акне, требующие строгого врачебного контроля. Главный вред — высокая тератогенность (риск пороков плода), сухость кожи/слизистых, повышение уровня холестерина/триглицеридов, риск для печени и выпадение волос.

Готовы вникать во все эти сложные показатели? Источник: Назифа Нурмухаметова / UFA1.RU

У ретиноидов огромное количество побочек — невозможная сухость глаз, лица и слизистых вплоть до того, что из носа постоянно идет кровь, губы пересыхают настолько, что выглядят «рваными» и кровоточат. Категорически нельзя беременеть и рожать — высокая вероятность, что родится ребенок с тяжелыми пороками здоровья и развития. А еще боли в суставах и мышцах, волосы выпадают клочьями, к тому же создается высокая нагрузка на печень. Некоторые отмечают, что на фоне ретиноидов у них началась депрессия. Если быть точнее, на старте лечения усиливается тревожность.

Я ощутила почти все эти эффекты на себе — кроме депрессии. Я и без нее довольно давно страдаю вспышками тревожности. Однако мне стало гораздо спокойнее из-за того, что проблема, которая мучила меня почти 10 лет, наконец-то решается. Правда, добавилась аллергия: после дерматита и начала приема ретиноидов мой организм теперь негативно реагирует на сладкое.

Срок приема лекарства разный — минимум полгода, но чаще всего нужен год. И побочки всё это время не проходят.

Начало приема, период обострения Источник: Назифа Нурмухаметова / UFA1.RU 2,5 недели на ретиноидах Источник: Назифа Нурмухаметова / UFA1.RU

Побочки — это еще не всё. На время приема ретиноидов нужно серьезно корректировать свой образ жизни: алкоголь и никотин исключить, от загара отказаться, от какого-либо механического воздействия на кожу — тоже. Причем речь не только о лице, а обо всем теле: лазерная эпиляция и шугаринг, солнце — всё мимо, иначе коже конец. Очень важно постоянно увлажнять ее и наносить SPF-крем.

Во сколько обойдется лечение

Нет, это не дешево. Да, ваш кошелек изрядно отощает. В то время, как мои коллеги платят ипотеку, я работаю, чтобы позволить себе ретиноиды.

При приеме такого токсичного препарата нужно постоянно проверять здоровье и сдавать анализы — это позволит оценить, насколько сильный урон лекарство причиняет организму. Если часть можно сдать бесплатно в поликлинике, то 11 показателей биохимии крови — это уже в частную лабораторию, готовьтесь выложить 3–5 тысяч рублей. Насколько часто придется сдавать анализы — зависит от вашего врача.

Сами таблетки — они стоят около 4 тысяч рублей за упаковку. Минимальная доза — 1 капсула в день, но дозу надо увеличивать обязательно, чтобы результат держался. При средней тяжести акне в месяц уходит порядка двух пачек — это уже 8 тысяч рублей.

Дальше — врач. Если вас ведет дерматолог в бесплатной государственной больнице — вам повезло. Специалисты в частных клиниках берут в среднем от 1,5 до 3,5 тысячи рублей за прием. Есть еще услуга ведения пациента — вы получаете врача в полный доступ, он всегда под рукой, ответит на любые вопросы и все подскажет. Стоит такая роскошь от 10 тысяч рублей в месяц.

Но и это еще не всё — нужна хорошая уходовая косметика. Умываться средствами с кислотами при лечении системными ретиноидами нельзя, нужно что-то очень мягкое и бережное. Моя умывалка, например, стоила 2,5 тысячи рублей — благо объем большой, хватает примерно на полгода.

Далее — специальный крем, мягкий и неагрессивный, для очень сухой и чувствительной кожи. Мой стоит 2 тысячи рублей, его едва хватает на месяц. Далее — SPF-крем, опять-таки не простой, а супернавороченный. Я нашла такой за 1,5 тысячи рублей — хватает на полтора месяца.

Экономить нельзя ни на чем: однажды я решила обойтись бюджетным SPF за 500 рублей и горько пожалела. Глаза слезились, лицо чесалось, сам крем скатывался и оставлял на коже белые следы. В общем, шаг вправо, шаг влево — расстрел.

Мои выводы

Без лишних слов — оно того стоит, если вы грамотно и осознанно подходите к вопросу. Тем более что это неплохая возможность избавиться от вредных привычек и перестать есть много сладкого.

Почти 3 месяца на лечении, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить Источник: nez.kviik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скоро будет уже три месяца, как я принимаю системные ретиноиды. За это время кожа заметно преобразилась, хотя впереди еще немало работы. Исчезли мелкие угри — лоб стал ровный и чистый, как и щеки. Уходит лишняя вода и, как следствие, отеки. Из-за этого у меня визуально уменьшился нос. Прыщи если и вылезают, то единичные и пропадают очень быстро. Единственное — купероз, вот эти покраснения и маленькие венки на коже. Их нужно лечить отдельно — как сказал мой дерматоневролог, к этому мы тоже постепенно придем.

Акне — болезнь, а не какой-то этап в жизни или «подростковая хтонь», которую можно проигнорировать. С ним нужно бороться, как с любой другой болезнью, а не смотреть сквозь пальцы, считая, что это просто эстетические проблемы. Комплексы влияют на то, как мы себя видим, а от этого зависит, как мы себя ведем. Неуверенный человек вряд ли добьется успеха или будет счастлив.

Что думаете, стоит ли чистая кожа таких побочек и трат?