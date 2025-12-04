Киркоров в шапке от Vuitton и Навка в роскошной шубе: в чем российские звезды пришли на открытие катка у ГУМа

В центре Москвы, возле ГУМа, начал работать главный каток России, и первыми на лед вышли звезды. Наши коллеги из MSK1.RU были там и устроили настоящий «модный чес» ВИП-гардероба: кто в чем пришел и, главное, сколько за это отдал. Спойлер: есть вещи и с «народных» маркетплейсов.
Шапки
Звездой вечера был Филипп Киркоров, он в буквальном смысле затмил всех. В огнях катка переливались его куртка и приметная шапка — последняя от люксового бренда Louis Vuitton.
Вещь изготовлена из тонкой шерсти и украшена жемчужинами и кристаллами, а также вышивкой с логотипом модного дома. Louis Vuitton представил эту вещь зимой 2024-го, и тогда она стоила почти 5 тысяч долларов — 384 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.
А вот внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья Степаненко выбрала куда более скромный головной убор — красную шапку крупной вязки с отворотом и белым помпоном. На вещи красуется приметный логотип Bosco.
Стоит такая шапка 7,5 тысячи рублей. В ее составе 70% акрила и 30% шерсти.
Пуховики
Мы заметили на Наталье Степаненко пуховик от популярного бренда The North Face. В продаже в России нам такой найти не удалось, цену мы узнали на зарубежной онлайн-площадке.
Кстати, многие звезды, пришедшие на открытие катка ГУМа, были в красных вязаных шапках от Bosco. Например, сербский актер Милош Бикович. Он вообще, похоже, фанат этой российской марки: на нем пуховик за 80 тысяч рублей.
Вещь из новой коллекции, даже все размеры есть.
Актриса Алика Смехова появилась на катке в ярком красочном пуховике приятных сине-голубых оттенков. Это вещь от российского дизайнера Berta Muzis, вдохновленная мотивами традиционной росписи и созданная в коллаборации с Гжельским фарфоровым заводом. Основанный в 2013 году бренд уже успел стать «своим» в кругу столичных fashion-инсайдеров и прочно обосновался в шкафах актрис, певиц и медийных персон.
Пуховик Смеховой на фоне кежуал от Bosco выглядит очень скромным, ведь стоит меньше 30 тысяч рублей.
Роскошная шуба
Хедлайнером вечера была Татьяна Навка, которая поприветствовала всех собравшихся на катке и открыла шоу по мотивам сказки «Золушка». Олимпийская чемпионка появилась перед публикой в роскошной длинной норковой шубе от Fendi.
Эту шубку с флористической отделкой, где натуральный мех раскрашен вручную, Татьяна Навка купила еще в начале 2017 года. Тогда в ЦУМе она стоила 3 миллиона 190 тысяч рублей, а сейчас аналогичная модель этого бренда оценивается уже в 4 миллиона 415 тысяч.
Сумки
Стильную сумку через плечо продемонстрировала теледоктор Елена Малышева — это вещь от итальянского бренда Gucci. Она стала ярким акцентом к темной одежде ведущей.
Изначально эта сумка от Gucci стоила почти 2,5 тысячи евро — это около 225 тысяч рублей по текущему курсу.
Поклонницей этого бренда оказалась и актриса Анна Пересильд. В ее руках также сумка от Gucci, только приглушенных оттенков, выполненная в узнаваемой стилистике модного дома.
Стартовая цена сумки Пересильд-младшей куда ниже, чем той, что была в руках Елены Малышевой. В России сейчас сложно найти такую, мы узнали цену этой вещи на зарубежной интернет-площадке — почти 1,2 тысячи евро до скидки, то есть около 108 тысяч рублей.
Любительницей тяжелого люкса оказалась и теннисистка Елена Веснина. В ее руках мы заметили коричневую сумку, похожую на культовую Kelly от Hermes.
Это вещь не из новой коллекции модного дома, сейчас с рук в Москве похожую продают более чем за миллион рублей.
Детская одежда
Любопытно, во что Елена Веснина одевает детей. На ее младшей дочери Анне, которая сидит на руках у мужа теннисистки, бизнесмена Павла Табунцова, — комбинезон от итальянского бренда Moncler. Он есть в продаже в столичном ЦУМе и стоит больше 50 тысяч рублей.
На девочке приметные ботинки от Zara, которая давно ушла из России. Однако такие можно легко купить за границей, например в Эмиратах, за 209 дирхамов — это чуть меньше 4,5 тысячи рублей.
Свою дочку очень любит и cамый народный режиссер всея Руси Сарик Андреасян. У него как у примерного отца слова не расходятся с делом — близок к народу и в своих фильмах, и в повседневной жизни, что и доказывает личным примером.
Вещи на девочке далеко не люксовые, выбирали по принципу качественно и недорого. Например, гламурно-розовые ботиночки марки Antilopa продавались на маркетплейсе меньше чем за 2,5 тысячи рублей.
Розовая куртка с милыми мишками тоже демократичной марки Sela — со скидкой и вовсе чуть более 1,5 тысячи рублей.
Джемпер
Обошли стороной мы и одежду самого режиссера. Похожий джемпер с надписью «СССР» мы заметили в продаже на самых что ни на есть демократичных российских маркетплейсах.
Можно одеваться бюджетно и стильно, и Сарик Андреасян тому прекрасный пример. Похожий свитер можно сейчас купить меньше чем за 2 тысячи рублей. Да, изначально он стоил якобы 30 тысяч, но мы-то с вами знаем, что это, скорее всего, лишь маркетинговая уловка.
