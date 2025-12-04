Киркоров в шапке от Vuitton и Навка в роскошной шубе: в чем российские звезды пришли на открытие катка у ГУМа

Кто и в чем пришел на открытие катка, читайте в материале Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В центре Москвы, возле ГУМа, начал работать главный каток России, и первыми на лед вышли звезды. Наши коллеги из MSK1.RU были там и устроили настоящий «модный чес» ВИП-гардероба: кто в чем пришел и, главное, сколько за это отдал. Спойлер: есть вещи и с «народных» маркетплейсов. Шапки Звездой вечера был Филипп Киркоров, он в буквальном смысле затмил всех. В огнях катка переливались его куртка и приметная шапка — последняя от люксового бренда Louis Vuitton.

Филипп Киркоров появился во всём блеске Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вещь изготовлена из тонкой шерсти и украшена жемчужинами и кристаллами, а также вышивкой с логотипом модного дома. Louis Vuitton представил эту вещь зимой 2024-го, и тогда она стоила почти 5 тысяч долларов — 384 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.

Презентация ультрадорогой шапки Источник: X.com

А вот внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья Степаненко выбрала куда более скромный головной убор — красную шапку крупной вязки с отворотом и белым помпоном. На вещи красуется приметный логотип Bosco.

Внучка знаменитого режиссера любит стиль кежуал Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стоит такая шапка 7,5 тысячи рублей. В ее составе 70% акрила и 30% шерсти.

Источник: Bosco.ru

Пуховики Мы заметили на Наталье Степаненко пуховик от популярного бренда The North Face. В продаже в России нам такой найти не удалось, цену мы узнали на зарубежной онлайн-площадке.

Источник: Farfetch.com

Кстати, многие звезды, пришедшие на открытие катка ГУМа, были в красных вязаных шапках от Bosco. Например, сербский актер Милош Бикович. Он вообще, похоже, фанат этой российской марки: на нем пуховик за 80 тысяч рублей.

Актер не очень рад общаться с журналистами, и на вопрос, какое у него новогоднее пожелание, сказал, чтобы все от него отстали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вещь из новой коллекции, даже все размеры есть.

Источник: Bosco.ru

Актриса Алика Смехова появилась на катке в ярком красочном пуховике приятных сине-голубых оттенков. Это вещь от российского дизайнера Berta Muzis, вдохновленная мотивами традиционной росписи и созданная в коллаборации с Гжельским фарфоровым заводом. Основанный в 2013 году бренд уже успел стать «своим» в кругу столичных fashion-инсайдеров и прочно обосновался в шкафах актрис, певиц и медийных персон.

Актриса — поклонница российского бренда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пуховик Смеховой на фоне кежуал от Bosco выглядит очень скромным, ведь стоит меньше 30 тысяч рублей.

Источник: Bertamuzis.ru

Роскошная шуба Хедлайнером вечера была Татьяна Навка, которая поприветствовала всех собравшихся на катке и открыла шоу по мотивам сказки «Золушка». Олимпийская чемпионка появилась перед публикой в роскошной длинной норковой шубе от Fendi.

Олимпийская чемпионка презентует свое ледовое шоу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эту шубку с флористической отделкой, где натуральный мех раскрашен вручную, Татьяна Навка купила еще в начале 2017 года. Тогда в ЦУМе она стоила 3 миллиона 190 тысяч рублей, а сейчас аналогичная модель этого бренда оценивается уже в 4 миллиона 415 тысяч.

Похожую вещь можно купить в аутлетах Источник: Butikoutlet.ru

Сумки Стильную сумку через плечо продемонстрировала теледоктор Елена Малышева — это вещь от итальянского бренда Gucci. Она стала ярким акцентом к темной одежде ведущей.

Кстати, не так давно Малышева в своем телеграм-канале искала персонального стилиста. Интересно, нашла ли? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Изначально эта сумка от Gucci стоила почти 2,5 тысячи евро — это около 225 тысяч рублей по текущему курсу.

Источник: Luxurybags.eu

Поклонницей этого бренда оказалась и актриса Анна Пересильд. В ее руках также сумка от Gucci, только приглушенных оттенков, выполненная в узнаваемой стилистике модного дома.

И мать, и дочь отличаются хорошим вкусом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стартовая цена сумки Пересильд-младшей куда ниже, чем той, что была в руках Елены Малышевой. В России сейчас сложно найти такую, мы узнали цену этой вещи на зарубежной интернет-площадке — почти 1,2 тысячи евро до скидки, то есть около 108 тысяч рублей.

Источник: Jolicloset.com

Любительницей тяжелого люкса оказалась и теннисистка Елена Веснина. В ее руках мы заметили коричневую сумку, похожую на культовую Kelly от Hermes.

Семья теннисистки пришла на каток в полном составе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Это вещь не из новой коллекции модного дома, сейчас с рук в Москве похожую продают более чем за миллион рублей.

Источник: Oskelly.ru

Детская одежда Любопытно, во что Елена Веснина одевает детей. На ее младшей дочери Анне, которая сидит на руках у мужа теннисистки, бизнесмена Павла Табунцова, — комбинезон от итальянского бренда Moncler. Он есть в продаже в столичном ЦУМе и стоит больше 50 тысяч рублей.

Источник: Tsum.ru

На девочке приметные ботинки от Zara, которая давно ушла из России. Однако такие можно легко купить за границей, например в Эмиратах, за 209 дирхамов — это чуть меньше 4,5 тысячи рублей.

Источник: Zara.com/ae

Свою дочку очень любит и cамый народный режиссер всея Руси Сарик Андреасян. У него как у примерного отца слова не расходятся с делом — близок к народу и в своих фильмах, и в повседневной жизни, что и доказывает личным примером.

Сарик Андреасян со второй женой Лизой Моряк и дочерью Источник: MSK1.RU

Вещи на девочке далеко не люксовые, выбирали по принципу качественно и недорого. Например, гламурно-розовые ботиночки марки Antilopa продавались на маркетплейсе меньше чем за 2,5 тысячи рублей.

Источник: Ozon.ru

Розовая куртка с милыми мишками тоже демократичной марки Sela — со скидкой и вовсе чуть более 1,5 тысячи рублей.

Источник: Sela.ru

Джемпер Обошли стороной мы и одежду самого режиссера. Похожий джемпер с надписью «СССР» мы заметили в продаже на самых что ни на есть демократичных российских маркетплейсах.

В отличие от других звезд, которые пришли на каток в удобной спортивной одежде (или похожей на нее), Сарик Андреасян надел классическое пальто Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Можно одеваться бюджетно и стильно, и Сарик Андреасян тому прекрасный пример. Похожий свитер можно сейчас купить меньше чем за 2 тысячи рублей. Да, изначально он стоил якобы 30 тысяч, но мы-то с вами знаем, что это, скорее всего, лишь маркетинговая уловка.

Источник: Ozon.ru