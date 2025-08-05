«Вынуждена заниматься собой»: как репетитор выиграла конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь» — взгляните на нее

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Анна Катышева из Архангельска победила на всероссийском конкурсе красоты «Мисс и Миссис Великая Русь — 2025» и привезла в родной край главную корону. 38-летняя мама рассказала, как победила и почему каждой девушке стоит попробовать свои силы в шоу для красавиц.

Анна рассказывает, что путь к победе был тяжелым, но приятным Источник: Кристина Полевая / 29.RU

В обычной жизни Анна — жена и мама двух детей. Работает репетитором английского языка и готовит школьников к экзаменам и олимпиадам. Участвовать в конкурсе красоты и талантов решила не ради подарков и короны, а чтобы получить новый жизненный опыт:

— После победы я поняла, что нужно не бояться мечтать. Раньше даже не подумала бы, что могу получить главную корону, выступить на сцене, пойти и спеть песню. То есть до этого конкурса у меня даже мыслей таких не было.

На конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь — 2025» приехали 52 королевы со всей России, которые ранее выиграли региональный этап. Все участницы серьезно готовились к финальному выступлению: у них проходили мастер-классы по хореографии, актерскому мастерству, дефиле, также участницы работали с психологом. Жюри оценивало не только внешность и таланты конкурсанток, но и поведение вне сцены. За маты, курение или грубое отношение к соперницам и не соблюдение регламентов могли лишить баллов.

— Когда мне дали главную корону, сказали, что я победила не потому, что у меня длинные ноги или волосы, а потому что я хороший человек. И это была главная ценность для меня, потому что я считаю, что внутренний мир и человеческие отношения важнее всего, — вспоминает Анна.

Победительница Анна рассказывает, что подготовка была интенсивной, но, несмотря на усталость, участие в конкурсе больше похоже на праздник и королевские каникулы:

— Я считаю, что каждая должна попробовать пройти этот путь. В обычной жизни, особенно русские, женщины постоянно занимаются семьей, на себя времени никогда нет, а тут ты вынуждена хотя бы два месяца, но регулярно, два-три раза в неделю, готовиться и заниматься собой, — поделилась королева красоты.