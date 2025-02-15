Леди гопница: спортивный стиль завоевывает сердца модниц — примеряем шокирующие вещи

Изучаем спортивные тренды Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Да, мода снова делает это: ломает наши представления о том, как сочетать вещи. Бренды предлагают не только комбинировать спортивную одежду с повседневной, что выглядит экстравагантно, но еще и создали гибрид балеток и кроссовок. NGS.RU смотрит, что это такое, и заодно интересуется у стилиста, как вписать тренд в жизнь так, чтобы было уместно и красиво.

Ballet sneakers

Примеры ballet sneakers Источник: телеграм-канал MUR











Гибрид кроссовок и балеток продолжает набирать популярность. Активно развивают этот тренд (он называется ballet sneakers) спортивные компании: Nike, Puma, Adidas и многие другие. С учетом того, что балетная эстетика по-прежнему актуальна, такие обувные коллаборации — явление вполне логичное.

Обувь необычная, не каждый сможет вписать ее в повседневность. Для интересующихся же ballet sneakers может заметно повысить градус стиля и стать ярким акцентом.

Среди гибридов также снова замечена форма таби — обувь с раздвоенным мысом, где два пальца разделены, но нос закрыт. Таби, или ниндзя шуз, когда-то носили только японские ниндзя, а сейчас это главный атрибут всех городских самураев, знающих толк в современной моде.

Можно носить с ажурными носочками и платьями baby doll, если вы достаточно смелы для таких сочетаний Источник: телеграм-канал MUR











Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева рассказала, что такие гибриды стали появляться несколько сезонов назад. Правда, на фоне общих тенденций они смотрелись неудачно, но с теми вариантами, что актуальны, могут получиться интересные сочетания.

— Это обувь для тех, кто любит комфорт с тонкой гранью стилизации. Вписать гибрид так, чтобы образ получился действительно стильным, непросто. Массовой истории не будет точно, только индивидуальные, — считает Марина Воробьева.

При стилизации гибридной обуви важно, чтобы на вас все вещи были актуального кроя. Эксперт подсказывает популярный стилистический прием при работе с трендами: базовый образ плюс одна акцентная вещь.

— Подойдет тем, кто желает экспериментов с повседневным гардеробом, но не живет жизнью фешен-блогера, — добавляет стилист.

Гибридную обувь можно сочетать с базовыми джинсами, брюками-трубами и даже с кукольными платьями в стиле baby doll.

Спорт, но уже не шик

Спортивные вещи ловко переходят в повседневный гардероб Источник: ru.pinterest.com











Ближе к весне ожидаем обилие спортивных образов на улицах — олимпийки, футболки, поло, спортивные брюки с лампасами, шорты… Всё перечисленное смело можно включить в основной гардероб, разбавив аксессуарами и вещами в стиле кежуал.

— Спорт — это тенденция не первого года, просто существуют пики популярности. Streetwear-одежда (стиль уличной моды. — Прим. ред.) постоянно присутствует в нашей повседневной жизни, и поэтому подиумы показывают больше интересных сочетаний, — объясняет Марина Воробьева.

Привычный дресс-код как был, так и есть, подобные сочетания — это, скорее, про фешен. К тому же для интересных цепляющих сочетаний важна уместность.

Дизайнеры и инфлюенсеры подсказывают нам, как можно интересно обыграть необычную вещь в образе Источник: ru.pinterest.com











— Каждый сезон выходит по 300–400 тенденций, и у каждой есть свой «срок вызревания» для аудитории. К примеру, два года назад я предложила клиентке купить брюки с лампасами, тогда она отнеслась к этому скептически, а сейчас это ее любимые брюки, — рассказывает тренд-аналитик.