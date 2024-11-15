В 60 лет начала сниматься для журналов и ходить по подиуму: вдохновляющая история красотки из Сибири

62-летняя Татьяна Зиновьева из Красноярского края умеет наслаждаться своим возрастом и внешностью. Она всегда держит осанку и ловит на себе взгляды прохожих. А вместо ухода за дачными грядками предпочитает путешествия и разнообразную физическую активность. Всё благодаря хобби — два года назад пенсионерка пришла в моделинг и быстро стала популярной среди фотографов и организаторов модных показов.
— Времена меняются. К нам вообще немножко по-другому стали относиться. Мир повернулся в сторону людей возраста «плюс». Появилась возможность себя реализовать в разных сферах. В том числе и в моделинге, — говорит она.
В коротком видео чуть выше смотрите эффектные кадры с красоткой.