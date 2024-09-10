«За три месяца в Азии можно заработать на квартиру, а можно не получить ни копейки!»: модель из России рассказала о карьере за границей

Анастасия Стреж — модель больше 6 лет Источник: Анастасия Стреж











Многим работа моделей в Южной Корее, Японии или Китае кажется загадкой, а некоторые думают, что красавиц там чуть ли не в рабстве держат. Однако в последние годы в азиатских странах стали особенно ценить европейскую внешность. В приоритете высокие и стройные девушки. Портал 71.RU пообщался с обладательницей титула «Краса России Тула — 2018» Анастасией Стреж.

Нашей героине 21 год, она — из Тулы, более шести лет работает моделью и за это время четырежды побывала в Южной Корее и один раз — в Японии. При этом продолжает учиться дистанционно в ТулГУ на дизайнера, находит время на личную жизнь и не так давно стала визажистом в Москве.

Анастасия Стреж рассказала, как складывается работа моделей в Азии и какую сумму там можно заработать.

«К миру моды душа не лежала»

Анастасия Стреж родилась в обычной семье. С детства занималась спортом и танцами, о том, чтобы стать моделью, не думала.

— Я всегда мечтала стать воздушной гимнасткой, но к миру моды моя душа не лежала. В школьном возрасте знакомая пошла в модельное агентство, и я решила, что тоже могу проверить свои возможности в этой сфере. И так затянуло, что не могла остановиться. Карьера началась с 16 лет (в 2019 году. — Прим. ред.), когда я полетела на первый контракт в Южную Корею от московского агентства.

Мне посчастливилось поработать в Южной Корее и Японии. Азия прекрасна, каждый контракт запомнился по-своему. В Японии невероятной красоты природа, богатые культура, история, архитектура. Южная Корея — мой фаворит по бьюти-процедурам, да и вообще она — один из мировых лидеров в области технологий, — признается девушка.

Иногда из-за языкового барьера было непросто общаться с местными жителями — не все знают английский.

— Но и в Южной Корее, и в Японии, если мне нужна была помощь, люди находили варианты, как до меня донести информацию. Бывало, бросали все свои дела и провожали до точки, пытались объяснить жестами, доставали телефоны и переводили. Но и у меня всегда был переводчик, который работал без интернета, чтобы мне могли, если что, на моем телефоне всё объяснить, — отмечает Анастасия.

Анастасия после первой победы Источник: Анастасия Стреж Анастасия во время первого контракта в Корее Источник: Анастасия Стреж

Стандартный день модели

Модели, которые приехали по контракту в Азию, живут в апартаментах. Каждый вечер они должны просматривать чат с кастингами, чтобы сформировать планы на следующий день. Если отборы есть, возможны два сценария: либо за моделью приезжает машина с менеджером, либо красавицы сами добираются до места кастинга.

— Это самый настоящий рабочий день, мы ходим по прослушиваниям, показываемся клиентам, бывает, приезжаем домой очень поздно, следовательно, свободного времени нет. В первую очередь все работают, а потом уже смотрят страну, изучают город, — объясняет Анастасия.

При этом суббота и воскресенье у моделей, как правило, выходные, и можно осмотреть достопримечательности или просто выспаться.

Модель на одной из съемок в Корее Источник: Анастасия Стреж Съемка в Сеуле Источник: Анастасия Стреж

Плюсы и минусы работы в Азии

По словам Анастасии, относятся в Южной Корее и Японии к русским моделям очень хорошо. И это, несомненно, плюс, который дополняется возможностью обрести новые знакомства и изучить необычную культуру.

— О нас заботятся, как о своих детях, агентства никогда не бросят девочек в трудных ситуациях. Если не хватает денег на еду, добавят, если модель заболела — обязательно найдут врачей, — рассказывает Анастасия.

Однако в азиатских странах среди моделей очень большая конкуренция — важно быть высокой, стройной и иметь определенный типаж — это может быть как бейби-фейс, так и стронг-фейс. В некоторых случаях можно вообще ничего не заработать.

Заработать в Азии можно не всегда Источник: Анастасия Стреж Доход зависит от ряда факторов Источник: Анастасия Стреж

— Но если на рынке зайдет твой типаж, если попадешь в сезон (как правило, это осень. — Прим. ред.), если ты в хорошем агентстве, заработать можно очень неплохо. После классного контракта от трех месяцев и больше девочки могут приобрести квартиру, машину, — продолжает Анастасия.

Многих, когда мечтают о работе за границей, могут пугать сложности.

— Конечно, их хватает: другая страна, большая конкуренция, живешь в апартаментах с разными девочками, часто не один в комнате, можно не заработать вообще. Конечно, если так рассуждать, работа в России гораздо лучше, потому что ты дома. Но труд модели тут не так, как там, оплачивается.

Никаких разочарований от работы моделью или контрактов Анастасия не испытывала.

— Я этим живу! Мне всё очень нравится и есть непреодолимое желание летать снова и снова. Безумно благодарна судьбе за то, что оказалась в нужное время в нужном месте. У меня всегда всё складывалось хорошо, я настроена на позитив, — подчеркивает модель.

Модель верит в себя Источник: Анастасия Стреж











Она считает, что, имея такой опыт, теперь перейти на скучную работу в офис просто нереально. Именно поэтому Анастасия продолжит карьеру модели.

— Я горю своим делом и хочу достигать новых высот, хочу больше контрактов, фотосессий, показов. Я еще не достигла максимума и уверена, что у меня всё только начинается, — убеждена Анастасия.

Как безопасно работать за границей?

Анастасия считает, что для успешного и безопасного контракта за границей важно правильно выбрать модельное агентство. Именно оно помогает с перелетом в другую страну, оформлением визы и непосредственно работой.

В первую очередь агентство должно пользоваться популярностью и иметь много клиентов. Это значит, что без работы модели не останутся. К тому же это определенная гарантия безопасности.

— Еще один важный критерий — не нужно платить за обучение и портфолио. Необходимо уметь различать модельные школы и агентства. Не нужно платить самостоятельно за фотосъемки для брендов, за то, чтобы научили ходить или позировать. Всё приходит с опытом, и хорошие бренды платят модели за работу, а не наоборот, — уточняет Анастасия.

Наша героиня дает советы моделям, которые летят в Азию Источник: Анастасия Стреж











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