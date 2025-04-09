Целебные ванны, заповедники и роскошные виды: турагенты назвали неочевидные локации для отпуска

Представители туротрасли рассказали, где отдохнуть весной в Алтайском крае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Алтайский край остается одним из самых популярных направлений для отдыха. Здесь есть локации на любой вкус: путешествия к пещерам, экскурсии по заповеднику, горнолыжные склоны и множество санаториев. Наши коллеги из NGS22.RU узнали у представителей туротрасли, где отдохнуть весной в Алтайском крае и сколько это будет стоить.

Пещеры и «Бирюзовая Катунь»

Пресс-секретарь управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Наталья Миненко рассказала NGS22.RU, что весной можно съездить к пещерам: Тавдинским и Денисовой.

Тавдинские включают около 30 пещер на левом берегу Катуни. Их возраст более одного миллиона тысяч лет. Они знамениты тем, что служили пристанищем для древних людей в разные эпохи.

Однако не менее известна и Денисова пещера. Она прославилась получила после того, как в ней были обнаружены останки вымершего вида людей — денисовцев. Пещера расположена в 40 километрах выше по течению от райцентра Солонешное.

— Кроме того, весной в Алтайском крае начинается сезон срезки пантов маралов, что позволяет туристам попробовать уникальные пантовые ванны, обладающие целебными свойствами, — уточнила Миненко.

Она также добавила, что с наступлением весны открываются возможности для сплавов по реке Катунь, что привлекает любителей активного отдыха.

Одним из ярких событий весны станет фестиваль «Цветение маральника», который пройдет 1 мая на «Бирюзовой Катуни». Ежегодно его посещают множество туристов. В это время традиционно на открытых склонах гор и предгорий Алтая начинает цвести это редкое растение, которое занесено в региональную Красную книгу. Проживание турзоне в стандартном номере будет стоить от 10 тысяч рублей за сутки.

Отдых в Белокурихе

Весной многие туристы приезжают в город-курорт Белокуриху, где находится несколько санаториев. Отдых в санаториях Белокурихи остается, по-прежнему, одним из самых востребованных вариантов. Менеджер по туризму компании «Охота» Анна Серохвостова рассказала о расценках в санатории «Россия». Программа включает 10 дней проживания с трехразовым питанием и разнообразными оздоровительными процедурами.

Для семей с детьми предусмотрены игровые комнаты и развлекательные программы. Стоимость такого отдыха составляет 126 500 рублей за взрослого и ребёнка.

Кроме того, в рамках программы отдыха предусмотрены экскурсии.

— Например, вы сможете посетить лебединый заказник за 2500 рублей с человека, где можно насладиться красотой природы и понаблюдать за этими великолепными птицами. Также стоит подняться на канатно-кресельной дороге на вершину Церковки. Стоимость — 1200 рублей для взрослых, а для детей до 6 лет эта экскурсия бесплатна.

Многие просто приезжают в Белокуриху, чтобы провести там несколько дней. Как уточняют владельцы гостевых домов, самые дешевые двухместные номера стоят от 2 тысяч рублей за сутки. Для семейного отдыха с детьми рекомендуются гостиницы среднего класса. Они стоят от 3–5 тысяч рублей в сутки.

Директор барнаульской туристической компании «Плот» Александр Смирнов отметил, что в этом году цены на туристические услуги выросли в Белокурихе, хотя точно оценить уровень роста сложно.

— Основным фактором, влияющим на стоимость, остаются нестабильные курсы валют, которые значительно влияют на конечную цену в рублевом эквиваленте, — обозначил Смирнов.

Чуйский тракт и заповедник

Не менее популярны весной и автопутешествия. Представитель туркомпании «Ангел. Тур» Юлия Стародубцева поделилась информацией о популярных весенних путешествиях по Алтайскому краю. По ее словам, в марте есть возможность проехать по живописному Чуйскому тракту, а также посетить питомники животных.

Маршрут «Золотое кольцо Алтая» включает в себя живописные участки, такие как знаменитый Чуйский тракт. Этот тур пройдет на мощном КАМАЗе, специально оборудованном для комфортной перевозки людей. Стоимость начинается от 70 тысяч рублей.

Не менее впечатляющим является Тигирекский заповедник, который расположен одновременно в трех районах Алтайского края. На его территории протекают 6 рек. Здесь можно встретить более двух тысяч видов растений и свыше двух тысяч различных животных.

— Сотрудники заповедника также предлагают разнообразные экскурсии: пешие, конные и автомобильные. Эти маршруты ведут к историческим памятникам, позволяя туристам не только насладиться природой, но и узнать больше о богатой истории и культуре Алтайского края, - рассказали в туркомпании.

Что касается стоимости отдыха, то она может меняться в зависимости от выбранной экскурсии. В среднем, от 3 до 40 тысяч рублей на человека. Подробный прайс-лист представлен на официальном сайте заповедника.

— Апрель, как правило, уже считается межсезоньем, когда туристический поток немного снижается. Однако уже в начале мая ситуация изменится: толпы туристов устремляются на праздник цветения маральника, который привлекает множество любителей природы и активного отдыха, — сказала Юлия Стародубцева.

Как сообщалось, отдых становится все более дорогим в Алтайском крае. Цены на туристические услуги в регионе могут вырасти на 10-40%. Рост связан как с общими экономическими факторами, такими как инфляция, так и с ростом стоимости отдельных услуг, включая проживание, питание и экскурсии.