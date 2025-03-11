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Весна Обустраиваем дачу инструкция Сажаем астры на рассаду: когда посеять цветы и какие сорта выбрать

Сажаем астры на рассаду: когда посеять цветы и какие сорта выбрать

Агроном дала советы по разведению ярких цветов

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Астры бывают как мелкие, так и крупные&nbsp;— всё на любителя | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUАстры бывают как мелкие, так и крупные&nbsp;— всё на любителя | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Астры бывают как мелкие, так и крупные — всё на любителя

Источник:

В марте нужно закупать не только семена овощей, но и цветов. Самое время выбрать, какие именно астры выращивать в этом году. Цветок очень требователен к грунту, хотя в его выращивании нет особых сложностей.

Когда сажать астры на рассаду

В зависимости от сорта астры сеют на рассаду с третьей декады марта и до середины апреля. Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть 50-65 дней. В случае с цветами лучше высадить более молодую рассаду, чем пересидевшую срок.

— Переросшая рассада не даст в полной мере объемные цветы. Растение будет более хрупкое и болезненное, — предупредила агроном Людмила Шубина. — Лучше посеять чуть позже, чем поторопиться.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Астры обычно зацветают через 3–3,5 месяца после посева. Если всё сделать вовремя, то цветы можно получить и в июле.

Большинство дачников предпочитают сеять астры в самом начале апреля | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаБольшинство дачников предпочитают сеять астры в самом начале апреля | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Большинство дачников предпочитают сеять астры в самом начале апреля

Источник:

По лунному календарю садовода в апреле самые благоприятные дни для посева астр: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30-е. Лучше не заниматься рассадой 26 и 27 апреля.

Лучшие сорта астр

Астры можно разделить на две большие группы. Однолетние — с крупными пышными цветами, многолетние со множеством мелких цветов. Сорта бывают ранние, средние и поздние. Первые зацветут уже в июле, а вторые и третьи для срезки пойдут в августе.

Важно обращать внимание и на высоту сорта. Низкорослые до 35 сантиметров растения лучше всего использовать на клумбах, универсальные до 70 сантиметров хороши в цветниках, а высокорослые до 100–120 сантиметров используют для букетов.

По форме астры бывают игольчатыми, пионовидными, кудрявыми, немахровыми — на любой вкус и цвет.

— Сейчас селекционеры стараются выводить сорта с устойчивостью к корневой гнили, но пока успехи есть только у сорта «Мацумото». Он очень дорогой, поэтому лучше заниматься профилактикой болезни. Высаживать на места без навоза, а также использовать «Триходермин», — советует Людмила Шубина.

Среди многолетних сортов себя зарекомендовали: «Альпийская», «Новобельгийская», «Новоанглийская». Дачники часто выращивают однолетние сорта: «Монпансье», «Снежная красавица», «Королевский размер», «Балун», «Аполлония».

Как сеять астры

Астры достаточно быстро всходят. Сеянцы должны появиться в течение недели | Источник: Ирина Шарова / 72.RUАстры достаточно быстро всходят. Сеянцы должны появиться в течение недели | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Астры достаточно быстро всходят. Сеянцы должны появиться в течение недели

Источник:

Для астр нужно подготовить отдельный грунт. Он должен быть очень рыхлым и при этом не содержать перегноя или навоза. Нужно добавить минеральные удобрения и доломитовой муки для раскисления.

— Высота горшка должна быть не менее 10 сантиметров, на дне должен быть дренаж. Глубина посева — до 0,5 сантиметра. Нужно пролить землю раствором марганцовокислого калия, чтобы убить болезни, — отметила агроном. — Расстояние между семенами около 1 сантиметра.

Горшок нужно накрыть пленкой. Астры достаточно быстро всходят. Сеянцы должны появиться в течение недели.

Как вырастить астры

Астры хорошо выдерживают перепады температур, поэтому рассада будет комфортно себя чувствовать даже на подоконнике. Досветка сделает растения более крепкими, но астра в ней нуждается не так сильно, как, например, баклажаны, перцы, томаты.

Пикировать астры лучше при появлении трех настоящих листов. Растение хорошо переносит рассаживание и быстро восстанавливается.

— В грунт при пикировке лучше добавить «Триходермин» в указанной на упаковке дозировке. Это обеспечит сохранность корней, не даст корневой гнили уничтожить посадки, — советует агроном.

Достаточно отдельных горшочков объемом в 300 мл или одного большого ящика. Во втором случае расстояние между растениями должно быть не менее 7–10 сантиметров. Полив должен быть умеренным отстоянной водой комнатной температуры.

— При повреждении корней астра легко их регенерирует, поэтому растения можно будет пересаживать даже летом, если вы ошиблись с местом. Но лучше, конечно, сразу определиться с цветником, — подчеркнула Людмила Шубина.

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